Atp Shanghai, oggi Sinner in semifinale contro Machac

Jannik Sinner prova a conquistare la sua prima finale in carriera all’ATP di Shanghai. Per riuscirci deve battere il ceco Tomas Machac, n.25 del ranking mondiale. I due tennisti per ora si sono sfidati soltanto una volta: pochi mesi fa il campione altoatesino ha battuto l’avversario per 6-4, 6-2 al Masters 1000 di Miami. La semifinale allo Stadium Cort del Qizhong Forest Sports City Center di Shanghai è in calendario per le 10.30 ora italiana di oggi, 12 ottobre, in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW. In caso di vittoria, Sinner chiuderebbe il 2024 aritmeticamente come il numero al mondo. L'altro match per la finale si gioca tra Djokovic e Fritz.