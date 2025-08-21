Playoff Conference League, Polissya-Fiorentina 0-3

I Viola guidati da Stefano Pioli hanno vinto la prima partita ufficiale della loro stagione, l’andata dei playoff di Conference League. A decidere l’incontro le due reti nel primo tempo, autogol di Kudryk e gol di Gosens, e quella nella ripresa di Gudmundsson. Il ritorno si giocherà tra una settimana
Inizia con una vittoria la seconda esperienza di Stefano Pioli sulla panchina della Fiorentina: i suoi uomini hanno infatti battuto il Polissya nel playoff della Conference League 2025/26 con il punteggio di 3 a 0. A decidere l’incontro sono state due reti nel primo tempo, l’autogol di Kudryk e il gol di Gosens, e una nella ripresa, siglata da Gudmundsson. Espulso nel primo tempo Moise Kean. Il ritorno è in programma tra una settimana, giovedì 28 agosto. Tutta la Conference League è live su Sky e in streaming su NOW.
La cronaca di Polissya-Fiorentina
È Moise Kean il grande protagonista del primo tempo della partita, sia in positivo che in negativo. È la punta azzurra infatti a propiziare il vantaggio della Fiorentina dopo 8 minuti, con un tiro da fuori che impatta sul palo prima di sbattere sulla schiena del portiere Kudryk e finire in porta. È però lo stesso Kean a essere espulso al 44esimo, per un fallo di reazione su Sarapii che lo aveva tirato per i capelli. In mezzo anche il raddoppio dei Viola, arrivato al minuto 32 con Gosens. Nella ripresa c’è ancora tempo per il definitivo 3 a 0, siglato da Gudmundsson al 69esimo.
Il tabellino di Polissya-Fiorentina 0-3
8' aut. Kudryk, 32' Gosens, 69' Gudmundsson
POLISSYA (4-3-3): Kudryk; Kravchenko, Chobotenko (83' Vialle), Sarapii (83' Beskorovajnyj), Korniichuk (60' Gonçalves); Lednev, Babenko, Andryievskiy (77' Talles Costa); Hutsuliak, Filippov (60' Hajducyk), Nazarenko. All. Rotan.
FIORENTINA (3-4-2-1): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri (86' Viti); Dodo, Sohm (77' Sabiri), Fagioli, Gosens (77' Parisi); Ndour (86' Fazzini), Gudmundsson (70' Dzeko); Kean. All. Pioli.
Espulso: Kean al 44' per fallo di reazione
Ammoniti: Gosens (F), Korniichuk (P)
