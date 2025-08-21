Playoff Conference League, Polissya-Fiorentina 0-3

I Viola guidati da Stefano Pioli hanno vinto la prima partita ufficiale della loro stagione, l’andata dei playoff di Conference League. A decidere l’incontro le due reti nel primo tempo, autogol di Kudryk e gol di Gosens, e quella nella ripresa di Gudmundsson. Il ritorno si giocherà tra una settimana

Inizia con una vittoria la seconda esperienza di Stefano Pioli sulla panchina della Fiorentina: i suoi uomini hanno infatti battuto il Polissya nel playoff della Conference League 2025/26 con il punteggio di 3 a 0. A decidere l’incontro sono state due reti nel primo tempo, l’autogol di Kudryk e il gol di Gosens, e una nella ripresa, siglata da Gudmundsson. Espulso nel primo tempo Moise Kean. Il ritorno è in programma tra una settimana, giovedì 28 agosto. Tutta la Conference League è live su Sky e in streaming su NOW.