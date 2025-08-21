Calcio, Jakub Jankto smette a 29 anni: "Voglio stare con mio figlio"

La scelta dell'ex calciatore

Centrocampista con un passato anche in Italia, tra Sampdoria, Udinese e Cagliari, il calciatore ceco era stato uno tra i primi a fare coming out tempo fa, raccontando con un video su Instagram la sua omosessualità. Jankto ha raccontato così la scelta di lasciare il rettangolo verde. "Molti mi chiedono se continuerò a giocare -scrive l’ormai ex giocatore del Cagliari, il cui contratto è scaduto alla fine della stagione da poco terminata- La mia risposta è: sfortunatamente no. La ragione è semplice, troppi infortuni, i legamenti della mia caviglia sono completamente andati". Ma la ragione principale, aggiunge Jankto, è il figlio avuto da Marketa Ottomanska. "Il punto chiave – continua - è mio figlio, col quale non ho la possibilità di vedermi tanto spesso. Voglio cambiare questa situazione, perché' abbiamo solo una famiglia, e per questo voglio trasferirmi a Praga e passare più tempo con lui".

Il coming out

"Sono omosessuale e non voglio più nascondermi”. Così, con un video sul suo profilo Instagram, l’ex calciatore aveva deciso di fare coming out, scuotendo un mondo, come quello del calcio, non particolarmente abituato a queste esternazioni. “Come tutti gli altri, ho le mie forze. Ho le mie debolezze. Ho una famiglia. Ho i miei amici. Ho un lavoro che ho fatto al meglio per come potevo, per anni, con serietà, professionalità e passione. Come tutti gli altri, anche io voglio vivere la mia vita in libertà. Senza pregiudizi. Senza violenza. Ma con amore”, aveva detto Jankto nel filmato. “Questo non è intrattenimento. L’obiettivo di questo video è incoraggiare gli altri”, aveva poi aggiunto.