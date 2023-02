3/10 ©Ansa

Jankto attualmente gioca nello Sparta Praga, in prestito dal Getafe, ma è stato anche in Italia: nel 2015 arrivò all'Udinese, che lo mandò in prestito in Serie B all'Ascoli. Il suo coming out fa crescere il numero di giocatori - ex o in casi più rari in attività - che si fanno coraggio di fronte al tema dell’omosessualità