Il calciatore del Blackpool Jake Daniels fa coming out

"Ci ho pensato a lungo e credo che questo sia il momento giusto, mi sento pronto a raccontare la mia storia". Così il 17enne attaccante del Blackpool Jake Daniels ha deciso di fare coming out durante un'intervista in tv. "Voglio che la gente conosca chi sono davvero, aver mentito per tutto questo tempo non è qualcosa che avrei voluto fare. È stato difficile ma ora ho fiducia in me stesso". La dichiarazione della sua omosessualità arriva una settimana dopo il debutto in prima squadra tra i professionisti della Championship, la seconda divisione inglese. Daniels è il primo calciatore professionista a dichiararsi gay dal coming out di Justin Fashanu negli anni '90.