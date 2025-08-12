Calcio, Luis Enrique: "Donnarumma fuori? Io responsabile al 100%"

Esplora tutte le offerte Sky
Calcio, Luis Enrique: "Donnarumma fuori da Psg? Io responsabile al 100%"

"Decisione difficile", ha detto il tecnico del Psg ai microfoni di Sky Sport. "Se fosse facile lo farebbe chiunque, queste decisioni hanno a che vedere il profilo del portiere che la mia squadra necessita"

"Donnarumma è uno dei migliori portieri al mondo, nessun dubbio, e ancora migliore come persona. Se è fuori dalla squadra? Questa però è la vita dei calciatori di alto livello, io sono responsabile al 100% di questa decisione difficile. Se fosse facile lo farebbe chiunque, queste decisioni hanno a che vedere il profilo del portiere che la mia squadra necessita". Così Luis Enrique, tecnico del Psg, dai microfoni di Sky Sport, spiega la decisione di mettere fuori squadra "Gigio" Donnarumma, nonostante i suoi risultati nella scorsa stagione. Ma domani giocherà Chevalier? "Vediamo, c'è anche Safonov".

Il portiere: "Decisione mi lascia deluso e amareggiato"

"Purtroppo qualcuno ha deciso che non potrò più far parte di questo gruppo e contribuire ai successi della squadra. E' una decisone che mi lascia deluso e amareggiato". Gigio Donnarumma affida ad un post su Instagram l'addio agli "speciali tifosi del Paris". "Dal primo giorno che sono arrivato, ho dato tutto me stesso dentro e fuori dal campo per guadagnarmi il posto e difendere con orgoglio la porta del Psg - scrive il portiere della nazionale azzurra - Spero di avere ancora l'opportunità di guardare negli occhi i tifosi del Parco dei Principi e salutarvi come meritate. Se ciò non dovesse accadere, voglio che sappiate che il vostro sostegno ed il vostro affetto hanno significato il mondo per me e non li dimenticherò mai. Porterò sempre nel cuore il ricordo delle emozioni vissute, delle notti magiche e di voi che mi avete fatto sentire a casa. Ai miei compagni, la mia seconda famiglia, grazie per ogni battaglia, ogni sorriso ed ogni momento condiviso. Sarete sempre miei fratelli - conclude Donnarumma - Giocare per questo club e vivere questa città é stato per me un onore immenso. Grazie Parigi".

Mondiale per Club, tifosi Psg e Chelsea a Manhattan
