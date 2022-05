Serie A, sprint scudetto: Milan e Inter in campo domenica 22 alle 18

Inizialmente si era pensato di far giocare le due pretendenti al titolo contro Sassuolo e Sampdoria alle 15, ma nella riunione di oggi in Lega si è optato per questa nuova soluzione. Lo stesso giorno, alle 21, i due scontri decisivi in zona salvezza: Salernitana-Udinese e Venezia-Cagliari

Appuntamento domenica 22 maggio alle 18 per il rush finale per lo scudetto. La Lega di serie A ha infatti ufficializzato il calendario dell'ultima giornata di campionato, fissando per quell'ora le partite in contemporanea Inter-Sampdoria e Sassuolo-Milan: sono gli unici due incontri in quella fascia oraria di una giornata che per il resto va dall'anticipo Torino-Roma, venerdì alle 20.45, fino alle due sfide salvezza, Salernitana-Udinese e Venezia-Cagliari, fissate domenica alle 21.

La sfida scudetto

Inizialmente si era pensato di far giocare le due pretendenti allo scudetto contro Sassuolo e Sampdoria alle 15, ma nella riunione di oggi in Lega si è optato per questa nuova soluzione. Dopo le retrocessioni di questo weekend di Venezia e Genoa, l'ultima giornata sarà decisiva anche per la salvezza. Resta infatti da stabilire chi tra Cagliari e Salernitana resterà in Serie A: Venezia-Cagliari e Salernitana-Udinese si giocheranno domenica alle 21.

Il programma

