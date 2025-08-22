Mondiali volley femminile, l'Italia parte bene: Slovacchia battuta 3-0

Parte bene l'Italia della pallavolo femminile ai Mondiali, in corso in Thailandia. Nella prima partita della loro pool, le azzurre allenate da Julio Velasco hanno battuto la Slovacchia 3-0 (25-20, 25-14, 25-17). Si allunga così la striscia-record di vittorie ininterrotte: ora sono 30 di fila.

Le parole di Velasco: "Siamo mentalmente a posto"

"Siamo mentalmente a posto", ha detto Velasco dopo il match. "Tutte vogliono batterci e nel primo set siamo andati in difficoltà su difesa e muro. Ma le ragazze sono state brave a non fermarsi sugli errori: in allenamento se li fai ripeti, in partita non puoi permettertelo. Devi subito pensare al punto successivo". Elogi a Stella Nervini, la più giovane del gruppo ("lei e' stata molto brava in questo"), e a tutta la squadra per l'esultanza finale. "Mi e' piaciuto molto" - ha spiegato Velasco - "che alla fine abbiano festeggiato il successo, come se avessimo battuto il Brasile: è. segno di umiltà e rispetto per qualsiasi avversario".