Mondiali volley femminile, l'Italia parte bene: Slovacchia battuta 3-0

Netta affermazione delle azzurre nella partita d'esordio della rassegna iridata: 25-20, 25-14 e 25-17 i parziali. Si allunga così la striscia-record di vittorie ininterrotte: ora sono 30 di fila
Parte bene l'Italia della pallavolo femminile ai Mondiali, in corso in Thailandia. Nella prima partita della loro pool, le azzurre allenate da Julio Velasco hanno battuto la Slovacchia 3-0 (25-20, 25-14, 25-17). Si allunga così la striscia-record di vittorie ininterrotte: ora sono 30 di fila.
Le parole di Velasco: "Siamo mentalmente a posto"
"Siamo mentalmente a posto", ha detto Velasco dopo il match. "Tutte vogliono batterci e nel primo set siamo andati in difficoltà su difesa e muro. Ma le ragazze sono state brave a non fermarsi sugli errori: in allenamento se li fai ripeti, in partita non puoi permettertelo. Devi subito pensare al punto successivo". Elogi a Stella Nervini, la più giovane del gruppo ("lei e' stata molto brava in questo"), e a tutta la squadra per l'esultanza finale. "Mi e' piaciuto molto" - ha spiegato Velasco - "che alla fine abbiano festeggiato il successo, come se avessimo battuto il Brasile: è. segno di umiltà e rispetto per qualsiasi avversario".