Tennis, finale Miami Open. Sinner-Medvedev 0-0, 0-1. DIRETTA

È arrivato il momento della finale del Miami Open: l’italiano Jannik Sinner è in campo contro Daniil Medvedev. I due tennisti si contendono il secondo Masters 1000 della stagione. L'incontro è in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW. Sinner ha vinto 22 partite nell'anno solare (e il titolo all'ATP 250 di Montpellier), secondo soltanto a Medvedev che vanta 29 vittorie e tre titoli (Rotterdam, Doha e Dubai). L’italiano è alla seconda finale in un Masters 1000: in quel caso perse contro il polacco Hubi Hurkacz a Miami nel 2021.