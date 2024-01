Sinner: "Grazie alla mia famiglia, auguro a tutti genitori così"

Jannik Sinner è nella storia, è il primo italiano a vincere l'Australian Open e, dopo 48 anni, il secondo a vincere uno slam nel singolare maschile: l'ultima volta fu il Roland Garros di Adriano Panatta nel 1976. Con un parziale di 3-6, 3-6, 6-4, 6-4, 6-3, l'altoatesino dopo aver battuto Djokovic nella semifinale, regola anche Daniil Medvedev in una finale complicatissima, dove è andato sotto inizialmente di due set. "Prima di tutto congratulazioni a Daniil per un torneo eccezionale - ha dichiarato Sinner a fine partita -, abbiamo già giocato diverse volte contro, ma ogni partita dimostri qualcosa in cui dovrò migliorare e mi rendi un giocatore migliore, ti auguro di vincere questo trofeo prima o poi, e il meglio per il resto della stagione".