Sinner batte Alcaraz, va in finale a Pechino e ora è numero 4 al mondo

Il tennista altoatesino da lunedì eguaglierà Panatta come miglior azzurro nella classifica Atp. Per vincere il torneo dovrà affrontare il russo Medvedev

Jannik Sinner supera Carlos Alcaraz nell'Atp 500 di Pechino e vola in finale dove, ad attenderlo, domani, c'è il russo Medvedev. L'altoatesino ha battuto lo spagno per 2 set a 0 (7-6, 6-1), nonostante un avvio di match non facile. E oggi diventa una giornata storica per Jannik che, grazie a questo successo, raggiungerà il quarto posto nel ranking Atp, eguagliando il miglior piazzamento di un tennista italiano, quello di Adriano Panatta nel 1976.

La cronaca del match

Sinner è partito male, subendo break in apertura di partita. Ma da lì in avanti lui e Alcaraz si sono rincorsi per tutto il primo set, con il tie break finale vinto da Jannik che, anche nei momenti più difficili, non ha mai lasciato il passo alla tensione. Il secondo set, invece, è stato tutto del tennista azzurro che, dopo aver ottenuto il break in avvio sull'avversario, è andato avanti spedito, riuscendo a concludere con uno schiacciante 6-1, approfittando anche di un Alcaraz sempre più nervoso.

In finale contro Medvedev

Ora lo sguardo è puntato alla finale del torneo cinese, che si disputa domani, mercoledì 4 ottobre, dove l'avversario di Sinner sarà Medvedev: sono 6 i precedenti tra i due, tutti vinti dal russo. Jannik è riuscito a conquistare finora solo tre set contro l'attuale n°3 del mondo.