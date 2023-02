ATP 500 Rotterdam, Sinner in finale sfida Medvedev

L’azzurro di San Candido ha battuto in semifinale l’olandese Tallon Griekspoor 7-5, 7-6. Oggi, contro il tennista russo, cercherà di succedere a Omar Camporese, ultimo italiano ad aver vinto Rotterdam, nel 1991, battendo Ivan Lendl. Il match è in diretta dalle 15.30 su Sky Sport 1, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

È il giorno della finale dell’ATP 500 di Rotterdam per Jannik Sinner, che ieri ha battuto in semifinale l’olandese Tallon Griekspoor 7-5, 7-6. Il tennista di San Candido affronterà oggi il russo Daniil Medvedev, che nell’altra semifinale ha superato il bulgaro Grigor Dimitrov 6-1, 6-2. E 32 anni dopo cercherà di succedere a Omar Camporese, ultimo italiano ad aver vinto Rotterdam, nel 1991, battendo Ivan Lendl. Il match è in diretta dalle 15.30 su Sky Sport 1, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW.

La semifinale contro Griekspoor

La semifinale fra Sinner e Griekspoor ha visto un primo set equilibrato, con molti errori sulla prima di servizio da parte di entrambi. Il 26enne di Haarlem ha sfoggiato un ottimo dritto, un po' meno sicuro sul rovescio che gli è costato diversi errori non forzati. Sinner è parso sentire la tensione, sbagliando colpi che nei precedenti turni lo avevano premiato. L'equilibrio ha retto fino al 6-5 e si è spezzato alla prima palla break a favore dell'azzurro: sul 40-30 per lui nel 12mo game, la rete ha respinto il rovescio di Griekspoor, in difficoltà sull'ennesimo dritto lungo linea, ed è arrivato il 7-5. Sinner è partito bene nel secondo set e ha tenuto il servizio a zero. L'olandese ha risposto con tre ace nel suo turno. Ma anche la prima di Sinner ha cominciato a ingranare, seppure con qualche passaggio a vuoto. Si è così arrivati di nuovo sul 6-5, ma questa volta Griekspoor ha tenuto il servizio, ancora a zero, costringendo Sinner al tiebreak, il primo per lui della settimana. La parità è rimasta fino al 3-3, quando Sinner ha ottenuto un mini-break per poi procurarsi due match point sul 6-4. Griekspoor ha annullato il primo, ma nulla ha potuto sul lob millimetrico con il quale Sinner si è guadagnato l'accesso in finale.