Tennis, Sinner conquista il torneo di Montpellier

Sport

Novak Djokovic ha vinto gli Open d'Australia, per la decima volta in carriera, battendo nella finale di Melbourne Stefanos Tsitsipas in tre set, con il punteggio di 6-3, 7-6(7/4), 7-6(7-5) dopo 2 ore e 56 minuti di gioco. Il campione serbo ha così agganciato Rafa Nadal a quota 22 titoli Slam e da lunedì tornerà n.1 del ranking Atp