Jannik Sinner travolge De Minaur e vince il Masters 1000 a Toronto

Jannik Sinner ha vinto il 'National Bank Open' sul cemento di Toronto, sesto torneo Atp Masters 1000 stagionale battendo in finale l'australiano Alex De Minaur per 6-4 6-1 in un'ora e 20' di gioco. Per Sinner è il primo successo della carriera in un "1000", e il secondo di un italiano dopo quello di Fabio Fognini nel 2019 a Montecarlo. Il montepremi era di 6.660.975 dollari.

Numero 6 nella classifica Atp

Con la vittoria su De Minaur, Sinner sale al n.6 della classifica Atp superando così, nella graduatoria degli italiani che meglio si sono classificati da quando il tennis è diventato open, Corrado Barazzutti. E si porrà alla pari di Matteo Berrettini che la sesta posizione del mondo l'ha raggiunta a inizio 2022. Più in alto di lui è arrivato solo Adriano Panatta che ha raggiunto la quarta posizione mondiale ad agosto del suo indimenticabile 1976. Con la vittoria di oggi il tennista di San Candido diventa anche numero 4 della Race, la graduatoria calcolata sui soli risultati dell'anno solare che stabilisce chi accede alle Final di Torino in programma dicembre. Il che significa che a meno di eventi impronosticabili già oggi ha staccato tre quarti di biglietto per il capoluogo piemontese.