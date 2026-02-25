Bambino morto a Napoli, il cuore trasportato in un comune box frigo

La foto del contenitore è stata pubblicata dal quotidiano "Il Mattino"mentre proseguono le indagini degli inquirenti per far luce su quanto successo al piccolo Domenico ascolta articolo

Un comune contenitore frigo di plastica, non sigillato, di quelli che si utilizzano per trasportare cibi e bevande. E’ quello, secondo quanto pubblicato dal quotidiano “Il Mattino” in cui è stato riposto, in mezzo a del ghiaccio secco, il cuore donato e portato da Bolzano a Napoli, destinato al piccolo Domenico. (LE TAPPE DELLA VICENDA)

A destra il box frigo incriminato - Ansa - Il Mattino

Il ruolo del contenitore Il contenitore, segnala ancora il quotidiano campano, è stato sequestrato dai carabinieri a Napoli, nell’ambito delle indagini legate alla morte del piccolo di due anni, rimasto attaccato ad un macchinario per circa due mesi a seguito del trapianto di un cuore “bruciato” dal ghiaccio. Secondo le prime ricostruzioni emerse, si sarebbe verificato nel trasporto dell’organo un picco di temperatura, con il cuore che sarebbe rimasto congelato. Lo stesso organo, in queste condizioni, sarebbe stato trapiantato dall’equipe napoletana che ha operato il piccolo Domenico. Nel fascicolo del pm Giuseppe Tittafarrante, è emersa l’ipotesi di omicidio colposo con sette medici dell’ospedale Monaldi di Napoli che risultano indagati e due infermieri di quello di Bolzano nel mirino degli inquirenti. Approfondimento Trapianti, ex primario Monaldi: ecco il protocollo