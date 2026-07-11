Migranti, l'Ue pensa a centri rimpatrio in Paesi terzi: i casi

Con l’approvazione del Patto sulla migrazione e l’asilo, in Unione europea si torna a parlare dei centri per i migranti nei Paesi terzi, con diversi Stati comunitari, tra cui Danimarca e Austria, che già esplorano concretamente la possibilità. Di questo si è parlato a “Numeri”, il programma di Sky TG24 andato in onda il 10 luglio 2026