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Migranti

Migranti, l'Ue pensa a centri rimpatrio in Paesi terzi: i casi

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Con l’approvazione del Patto sulla migrazione e l’asilo, in Unione europea si torna a parlare dei centri per i migranti nei Paesi terzi, con diversi Stati comunitari, tra cui Danimarca e Austria, che già esplorano concretamente la possibilità. Di questo si è parlato a “Numeri”, il programma di Sky TG24 andato in onda il 10 luglio 2026

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