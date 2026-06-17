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Migranti, Ue approva il regolamento sui rimpatri: confermato il modello Albania di Meloni

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©IPA/Fotogramma

Il provvedimento, passato con 418 voti a favore, 218 contrari e 30 astensioni, punta ad "accelerare le procedure di rimpatrio nel rispetto dei diritti fondamentali e del diritto internazionale e a prevenire al contempo abusi e movimenti non autorizzati all’interno dell’Ue", si legge in una nota del Parlamento Ue. "Il regolamento segue la strada aperta dal governo italiano con il protocollo con l'Albania", ha detto Meloni

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Il Parlamento europeo ha approvato il nuovo regolamento sui rimpatri. Il provvedimento, passato con 418 voti a favore, 218 contrari e 30 astensioni, punta ad "accelerare le procedure di rimpatrio nel rispetto dei diritti fondamentali e del diritto internazionale, incluso il principio di non respingimento e il divieto di espulsioni collettive, e a prevenire al contempo abusi e movimenti non autorizzati all’interno dell’Ue", si legge in una nota del Parlamento Ue. Nello specifico, il regolamento stabilisce che "una decisione di rimpatrio emessa dalle autorità nazionali competenti nei confronti di un cittadino di un paese terzo in soggiorno irregolare comporta l’obbligo di lasciare immediatamente, o entro un termine stabilito, il territorio dello Stato membro interessato".

Meloni: "Un grande successo per l'Italia in Europa"

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha commentato la notizia, parlando di "un grande successo" per l'Italia in Europa. "Il Parlamento europeo ha approvato il nuovo regolamento europeo sui rimpatri, un provvedimento storico frutto soprattutto del lavoro del governo italiano che ci consente di rimpatriare velocemente chi non ha titolo a stare nell'Unione europea", ha sottolineato la premier in un video diffuso sui social e registrato a Evian per il G7.

Meloni: "Strada aperta dal governo italiano con il modello Albania"

Il regolamento prevede anche "la possibilità di aprire centri di rimpatrio nei paesi terzi, quindi di fatto seguendo la strada aperta dal governo italiano con il protocollo con l'Albania", ha ribadito ancora Meloni. Una soluzione "innovativa che la sinistra italiana ed europea ha tentato di contrastare in ogni modo ma che grazie a questo governo è diventato oggi uno strumento a disposizione dell'Europa intera", ha aggiunto.

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