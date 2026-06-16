Perché il modello svedese sull'immigrazione rischia di spaccare l'Ue

Il pugno duro di Stoccolma sulle politiche migratorie mina il nuovo Patto europeo, scaricando i flussi su altri Paesi membri e alimentando tensioni all'interno dell'Ue. Le nuove norme, influenzate dalla destra locale, aggirano le regole comunitarie, minacciando di sbloccare la solidarietà europea. Secondo il testo approvato è consentito revocare il permesso di soggiorno a chi si macchia di una non meglio precisata “cattiva condotta”
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