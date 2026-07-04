"In Italia 2mila bambini migranti sono diventati invisibili": l'allarme Save the Children

La visita del Papa a Lampedusa fa riaccendere i riflettori sui problemi legati all'accoglienza dei profughi con particolare attenzione ai soggetti più vulnerabili. Da un rapporto di Save the children emerge che in Italia non sono garantite le adeguate tutele e protezioni alle famiglie e ai loro bambini.

Mamme e bambini fuggiti da guerre e carestie, sopravvissuti al mare, e poi dimenticati sulla terraferma. Save the Children nel rapporto “Nascosti in piena vista” documenta come 2.000 minori siano arrivati nel 2025 in Italia e qui siano diventati invisibili per le statistiche e le politiche a causa di un sistema di accoglienza - denuncia l’associazione umanitaria - che non tiene conto delle esigenze specifiche dei soggetti più vulnerabili e che negli anni non si è strutturato per rispondere adeguatamente alla presenza e alla tutela dei bambini. I pochi dati esistenti, seppur incompleti e frammentari, restituiscono con chiarezza una presenza diffusa, lungo tutte le principali rotte migratorie, di famiglie con bambini e adolescenti, che arrivano in Italia, la attraversano e, a volte, vi ritornano perché respinti o di ritorno da altri Paesi. Ciò fa di questi bambini e dei loro genitori un gruppo particolarmente fragile e invisibile nell’ambito dei flussi migratori, che si ritrova a confrontarsi con meccanismi di tutela poco attenti alle loro esigenze e con un sistema complessivo di accoglienza e protezione inadeguato. Un sistema che rischia di essere ulteriormente compromesso dall’attuazione del Patto europeo sulla migrazione e l’asilo, il cui decreto-legge di attuazione è attualmente all’esame del Parlamento.

La loro condizione di vulnerabilità non può essere considerata un “effetto collaterale” del fenomeno migratorio, una questione «marginale», nella discussione politica nazionale relativa alle politiche di accoglienza e asilo, ma deve essere riconosciuta e messa al centro anche di questa fase di attuazione del Patto europeo. Seppur poco analizzata a livello sistemico, la realtà delle famiglie con figli minori emerge e si manifesta in tutta la sua complessità sui territori, sollecitando le istituzioni, le amministrazioni, gli attori umanitari e la società civile che, in assenza di un quadro normativo e operativo specifico, si mobilitano a seconda delle diverse capacità, possibilità e priorità definite a livello locale.

Nella prima accoglienza i minorenni ospitati con la propria famiglia non sono ancora ufficialmente tracciabili, ma nel 2025 erano più di 10.334 quelli inseriti nella seconda accoglienza garantita dal SAI (il 69,7% dei 14.829 minorenni accolti in SAI).

“Sin dall’avvio del nostro lavoro di ricerca è emersa una realtà chiara: i minorenni che migrano con le proprie famiglie non sono riconosciuti né dal punto di vista statistico né da quello dell’individuazione di bisogni specifici, a partire da spazi di vita adeguati. Le interviste raccolte raccontano di mancanza di privacy, promiscuità, isolamento all’interno di un sistema di prima accoglienza, quello dei Centri di Accoglienza Straordinaria, pensato soprattutto per gli adulti soli. Lo spazio della stanza diventa spesso l’unico rifugio e anche andare a scuola può diventare difficile. Con l’attuazione delle nuove regole del Patto europeo sulla migrazione e l’asilo, poi, c’è addirittura il rischio di trattenimento, una forma di restrizione della libertà personale, anche delle famiglie con bambini, sia all’arrivo con il fermo amministrativo, che successivamente nel corso delle procedure di frontiera. In gioco c’è il rispetto dei diritti fondamentali dei minorenni nel nostro Paese” dichiara Antonella Inverno, Responsabile ricerca e analisi dati di Save the Children.

In questo panorama, il rapporto, curato da Filippo Furri, ha cercato di fornire una visione d'insieme, che pur non pretendendo di essere esaustiva, delinea un quadro di rischio per i minorenni. I minori in famiglia in Italia attraversano un sistema che non è strutturato per rispondere adeguatamente alla loro presenza, a partire dall’assenza di un monitoraggio degli ingressi alle frontiere, dei transiti e delle permanenze sui territori. Critica risulta inoltre la capacità di tutelare i nuclei e il diritto all’unità familiare, le dinamiche e le tempistiche di inserimento delle famiglie in strutture di accoglienza idonee, i tempi e le logiche di trattamento delle domande di protezione internazionale e della gestione di eventuali dinieghi e ricorsi, nonché la capacità di intercettare, valutare e rispondere alla sommatoria di fragilità che un nucleo familiare incarna.

I minori che arrivano nel nostro Paese con la propria famiglia hanno età, vissuti ed esigenze diverse: tra loro ci sono neonati, bambine e bambini in età prescolare e scolare, adolescenti e neomaggiorenni, minori nati in Italia, arrivati tramite rotte migratorie ad alto rischio (via mare o terra), ma anche attraverso canali sicuri (visti turistici, sanitari o umanitari), così come minori con percorsi di "rientro" o migrazioni secondarie.