Sono isolotti, arcipelaghi e rocche lungo la costa mediterranea marocchina, contesi tra Rabat e Madrid ma sotto sovranità spagnola. Tra questi figurano Perejil, Vélez de la Gomera, Alhucemas, le isole Zaffarine e Alborán, tutti sottoposti a un’elevata sorveglianza

Oltre a Ceuta e Melilla, tra Tangeri e Oujda, la città più orientale del Marocco, ci sono numerosi punti considerati basi di appoggio per quanti vogliono tentare la fuga dall’Africa verso l’Europa. Si tratta di isolotti, piccoli arcipelaghi e rocche contesi tra Rabat e Madrid, che ne detiene la sovranità e li sottopone a un’elevata sorveglianza. Sono le cosiddette “plazas de soberanía”.

Da Perejil all’isolotto di Alhucemas



Partendo da Tangeri, il primo isolotto che si incontra è Perejil, chiamato anche Tura, nome femminile di origine berbera. È un isolotto disabitato a meno di 2 km della spiaggia di Belyounech. Superata Ceuta, procedendo verso Al Hoceima, c'è la Rocca di Vélez de la Gomera, una penisola rocciosa che dipende a livello amministrativo da Melilla. Di fronte alla città di Al Hoceima, a circa 300 metri dalla costa, si trova invece l'isolotto di Alhucemas. Governato direttamente da Madrid, non appartiene a nessuna delle comunità autonome spagnole e ospita stabilmente una guarnigione di una cinquantina di militari del Cuerpo de Regulares de Melilla. Dopo

Nador si trovano le isole Zaffarine, un piccolo arcipelago formato da tre isolotti: Isla del Congreso, Isla Isabel II e Isla del Rey, situati a quattro chilometri dalla costa marocchina. Nel corso dei secoli sono state utilizzate come cave, zone di quarantena per le navi provenienti dall’America e luoghi di convalescenza per i soldati feriti negli scontri con il Marocco. Dal 1927 la popolazione civile iniziò progressivamente a lasciare le isole per trasferirsi sulla costa. Dal 1982 l’arcipelago è una riserva naturale.

Più al largo, oltre Melilla, c'è l'isola di Alboràn, con il suo faro e qualche costruzione abbandonata. È affiancata dello scoglio disabitato de La nube. L'isola dista 50 km circa dalle coste del Marocco e 90 a sud della provincia di Almeria in Spagna.