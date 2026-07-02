Cronaca
Ondate di calore in città, la soluzione c'è. Ed è a portata di mano
Le ondate di calore non sono più un'emergenza ma un fenomeno con il quale le città italiane dovranno fare i conti sempre più spesso. Secondo Elena Granata, urbanista del Politecnico di Milano, cambiare si può: lo stanno già facendo anche all'estero. Le abbiamo chiesto: se fosse sindaco di Simcity, come farebbe per mettere al riparo la sua città dal caldo estremo? La risposta passa per due capisaldi
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