The White Lotus 4, Helena Bonham Carter entra nel cast

L'attrice britannica due volte candidata all'Oscar sarà una delle protagoniste della serie antologica. Nei nuovi episodi ambientati in Francia anche Chris Messina e Marissa Long
Si parlava da mesi del possibile ingresso in The White Lotus di Helena Bonham Carter e dagli States è arrivata l'ufficialità della partecipazione dell'attrice britannica al prossimo ciclo di episodi della serie antologica di Mike White, rinnovata ufficialmentelo scorso gennaio e attualmente in fase di produzione.
La star di Sweeney Todd, in questi giorni in tv con lo show I sette quadranti di Agatha Christie, avrà un nuovo ruolo televisivo di prestigio in una serie dopo The Crown, dove ha recitato nei panni della principessa Margaret d'Inghilterra in età matura.
Allo show si uniscono anche Chris Messina, attore statunitense del cinema e della tv, e Marissa Long che, invece, è alla prima esperienza di rilievo su un set.
Helena Bonham Carter, Chris Messina e Marissa Long nel cast
Col cast sempre più prossimo al completamento e la scelta delle location principali dove si svolgerà la nuova storia che intreccia atmosfere vacanziere e trame thriller e crime, siamo già pronti a partire per un nuovo viaggio, trasportati dall'immaginazione di Mike White, ideatore e anima di The White Lotus, serie televisiva targata HBO che dal 2021 porta gli spettatori in giro per il mondo attraverso avventure esotiche ed estreme.
La prossima stagione sarà impreziosta dalla presenza di Helena Bonham Carter, attrice britannica con una esperienza impressionante, musa di Tim Burton e candidata all'Oscar per ben due volte (per i film Le ali dell'amore e Il discorso del re).
Bonham Carter si unisce allo show che ora conta ufficialmente anche Chris Messina nel cast, appena annunciato come star della quarta stagione.
Messina è un volto noto del grande e piccolo schermo, ha recitato in film come Argo ed Air - La storia del grande salto e in serie acclamate come Sharp Objects.
The White Lotus è una produzione che ha bisogno notoriamente di molti protagonisti, per questo è lecito aspettarsi nei prossimi mesi ancora diversi annunci che riguardano i volti del cast principale.
Tra le ultime aggiunte anche Marissa Long, americana di professione modella, alla prova col primo set importante della sua carriera.
Helena Bonham Carter, Chris Messina e Marissa Long sono gli ultimi tre "vacanzieri" che prossimamente soggiorneranno al The White Lotus, catena di resort di lusso che fanno da sfondo alle trame dello show.
Lo scorso dicembre sono stati annunciati i primi nuovi interpreti, Alexander Ludwig e AJ Michalka. A gennaio sono stati svelati i nomi di Steve Coogan e Caleb Jonte Edwards.
Sempre a gennaio, un nuovo annuncio confermava la scelta dello Château de La Messardière di Saint-Tropez come location principale delle riprese che si svolgeranno nei mesi centrali del 2026, una tempistica che renderebbe possibile un debutto televisivo nel 2027.
Per la seconda volta Mike White ha scelto l'Europa per l'acclamata serie televisiva che, stagione dopo stagione, ha visto crescere il numero di spettatori affezionati.
Il precedente in Europa riguarda la seconda stagione, trasmessa nel 2022 in su Sky e Now, ambientata in Sicilia.
Dopo la tappa in Thailandia, che ha fatto da sfondo alla terza e ultima stagione andata in onda nel 2025, si torna all'idea di vacanze lussuose in stile europeo. La Costa Azzurra e i suoi favososi panorami mediterranei fanno già sognare e lo Chateau ottocentesco, cuore della nuova storia, già stuzzica la curiosità dei fan più accaniti.
