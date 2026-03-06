The White Lotus 4, Vincent Cassel e Nadia Tereszkiewicz nel cast

Mancano ancora diversi volti al cast della nuova stagione le cui riprese dovrebbero partire in Europa in primavera. Cassel torna a un progetto televisivo dopo "Westworld" e Fiasco"

La produzione di The White Lotus 4 è in pieno fermento, come provano le notizie provenienti da HBO che, attraverso i suoi canali social ufficiali, sta aggiornando i fan della serie con le ultme novità che riguardano il cast dei nuovi episodi.

La quarta stagione avrà tra i protagonisti anche alcune star del cinema francese note a livello internazionale.

Alla produzione si uniranno presto Vincent Cassel, Nadia Tereszkiewicz e Corentin Fila. Nel nuovo blocco di interpreti ci sono i nomi e le foto anche della statunitese Sandra Bernhard, di Dylan Ennis e Ari Graynor, già annunciati lo scorso febbraio.

Ma non è ancora finita: HBO ha lasciato intendere chiaramente che ci saranno altri annunci.

Il casting è ancora aperto Il casting di The White Lotus 4 è ancora aperto e non sappiamo quanti altri posti ci siano ancora liberi per completare la rosa di attori della nuova sceneggiatura di Mike White che, questa volta, porterà i suoi personaggi e il pubblico in vacanza nel Sud della Francia, a Saint- Tropez.

Le riprese dovrebbero partire tra non molto, a fine aprile - stando alle ultime provenienti dalla produzione - e dovrebbero andare avanti per tutta la stagione calda, fino ad ottobre.

Per considerare completa la pre-produzione della nuova stagione, però, dovrebbero essere stati assegnati tutti i ruoli previsti dal copione. Nell'ultimo post di HBO (in basso in questo articolo), però, si capisce chiaramente che agli ultimi arrivati si uniranno altri attori.

Intanto, i fan dello show hanno già parecchi elementi per comporre lo scacchiere della nuova stagione.

Conosciamo l'ambientazione e la location (il nuovo resort White Lotus sarà lo Château de La Messardière di Saint-Tropez) e un buon numero di attori. Restano avvolti nel mistero i dettagli della trama, come è logico, trattandosi di una serie thriller dalla trama gialla. Leggi anche The White Lotus 4, Mike White vorrebbe una star della prima stagione

Un nuovo (raro) ruolo televisivo per Cassel La notizia dei nuovi ingressi nel cast di The White Lotus, che tra i media di settore è stata riportata per prima da Deadline, non è stata condita da dettagli sui ruoli delle star.

Non sappiamo se Cassel, Tereszkiewicz e gli altri saranno ospiti del resort, dipendenti o abitanti del posto (anch'essi, spesso, coinvolti nella trama).

I fan di Vincent Cassel, vincitore del Premio César, saranno felici di ritrovare la star francese in un ruolo televisivo, abbastanza rari nella sua pluridecennale carriera spesa per la maggior parte a recitare sul grande schermo.

Poche le seir tv in cui figura Cassel: Westworld e Fiasco sono le più famose e le più recenti. Lo stesso si può dire per Nadia Tereszkiewicz, anche lei vincitrice del César e impegnata perlopiù col cinema.

Sandra Bernhard, apparsa in questa stagione in Marty Supreme, ha più esperienza con la tv (tra i suoi ultimi lavori c'è anche Scissione).

Lo show tornerà, dunque, con una formula il cui successo è stato provato negli anni: star conosciutissime mescolate a debuttanti molto promettenti, più una manciata di volti noti che il pubblico ritrova in ruoli accattivanti.

Far parte del cast di The White Lotus è un traguardo per gli attori oggi perché l'ensemble uno dei principali punti di forza dello show celebrato dalla critica e dal pubblico. Nel 2025 le tante nomination ai volti del cast hanno contribuito a far guadagnare alla serie la cifra record di 23 nomination agli Emmy Awards.