Mike White avrebbe espresso il desiderio di riallacciare i fili con una protagonista della prima annata. “Non so se potremmo permettercela adesso. Ma per ora sembra che non accadrà”, ha spiegato parlando ai microfoni del magazine statunitense Variety, lasciando intendere come la crescente popolarità dell’attrice in questione possa rappresentare un ostacolo concreto. Scopriamo chi è questa stella che il padre putativo della serie tanto vorrebbe ancora sul suo set

Un ritorno possibile per la quarta stagione di The White Lotus? Ebbene, l’universo narrativo dell'acclamata serie televisiva si prepara ad aprire un nuovo capitolo, questa volta con destinazione Francia, e proprio in vista della quarta stagione l’ideatore Mike White avrebbe espresso il desiderio di riallacciare i fili con una protagonista della prima annata (che vi riveleremo soltanto nel prossimo paragrafo, per alimentare un po' di quella suspense che è uno degli ingredienti in grado di rendere così sapida e succulenta la ricetta di The White Lotus).

Dunque pare che la serie antologica, che nel corso degli anni ha consolidato un seguito internazionale grazie alla sua formula corrosiva e sofisticata, cambierà scenario ma non rinuncerà a uno dei suoi tratti distintivi: la possibilità di riportare in scena volti già noti.

Del resto possiamo dire che sia diventata ormai una tradizione quella di ritorni tra continenti e intrighi, quindi questa non sarebbe un’eccezione. Fin dall’inizio, infatti, la struttura della serie ha lasciato spazio a inattese ricomparse. Nella seconda stagione, ad esempio, il pubblico ha ritrovato Tanya, interpretata da Jennifer Coolidge, già figura centrale nel ciclo ambientato alle Hawaii. Il personaggio è riemerso in Sicilia, dimostrando come la narrazione possa attraversare luoghi e stagioni mantenendo un filo conduttore umano e psicologico.

Il terzo capitolo ha poi riportato sotto i riflettori due figure legate proprio a Tanya: il marito Greg, presentatosi in Thailandia con una nuova identità, e la massaggiatrice Belida, conosciuta nella prima stagione e capace di riconoscere Greg proprio grazie a quell’incontro passato. Un intreccio che ha ribadito la volontà di Mike White di costruire un mondo seriale coerente, pur all’interno di una struttura antologica.