The White Lotus 4, l’ideatore Mike White vorrebbe riportare una star della prima stagioneSerie TV
Mike White avrebbe espresso il desiderio di riallacciare i fili con una protagonista della prima annata. “Non so se potremmo permettercela adesso. Ma per ora sembra che non accadrà”, ha spiegato parlando ai microfoni del magazine statunitense Variety, lasciando intendere come la crescente popolarità dell’attrice in questione possa rappresentare un ostacolo concreto. Scopriamo chi è questa stella che il padre putativo della serie tanto vorrebbe ancora sul suo set
Un ritorno possibile per la quarta stagione di The White Lotus? Ebbene, l’universo narrativo dell'acclamata serie televisiva si prepara ad aprire un nuovo capitolo, questa volta con destinazione Francia, e proprio in vista della quarta stagione l’ideatore Mike White avrebbe espresso il desiderio di riallacciare i fili con una protagonista della prima annata (che vi riveleremo soltanto nel prossimo paragrafo, per alimentare un po' di quella suspense che è uno degli ingredienti in grado di rendere così sapida e succulenta la ricetta di The White Lotus).
Dunque pare che la serie antologica, che nel corso degli anni ha consolidato un seguito internazionale grazie alla sua formula corrosiva e sofisticata, cambierà scenario ma non rinuncerà a uno dei suoi tratti distintivi: la possibilità di riportare in scena volti già noti.
Del resto possiamo dire che sia diventata ormai una tradizione quella di ritorni tra continenti e intrighi, quindi questa non sarebbe un’eccezione. Fin dall’inizio, infatti, la struttura della serie ha lasciato spazio a inattese ricomparse. Nella seconda stagione, ad esempio, il pubblico ha ritrovato Tanya, interpretata da Jennifer Coolidge, già figura centrale nel ciclo ambientato alle Hawaii. Il personaggio è riemerso in Sicilia, dimostrando come la narrazione possa attraversare luoghi e stagioni mantenendo un filo conduttore umano e psicologico.
Il terzo capitolo ha poi riportato sotto i riflettori due figure legate proprio a Tanya: il marito Greg, presentatosi in Thailandia con una nuova identità, e la massaggiatrice Belida, conosciuta nella prima stagione e capace di riconoscere Greg proprio grazie a quell’incontro passato. Un intreccio che ha ribadito la volontà di Mike White di costruire un mondo seriale coerente, pur all’interno di una struttura antologica.
L’ipotesi di un ritorno: Sydney Sweeney nel mirino
Guardando al futuro, l’attenzione si concentra su Sydney Sweeney, interprete nella prima stagione di Olivia Mossbacher. All’epoca, il personaggio era una studentessa brillante e disincantata, in vacanza con la famiglia e con l’amica Paula, caratterizzata da un atteggiamento cinico e distaccato, figlio di un contesto privilegiato che ne aveva plasmato lo sguardo sul mondo.
Secondo quanto dichiarato da Mike White al magazine americano Variety, l’idea di una nuova collaborazione con Sydney Sweeney sarebbe tutt’altro che remota, almeno sul piano del desiderio personale. “Non so se potremmo permettercela adesso. Ma per ora sembra che non accadrà”, ha spiegato l’ideatore, lasciando intendere come la crescente popolarità dell’attrice a Hollywood possa rappresentare un ostacolo concreto.
Approfondimento
The White Lotus 4, Helena Bonham Carter entra nel cast
I Mossbacher tra crisi e rivelazioni
Per comprendere la portata di un eventuale ritorno di Olivia, occorre ricordare le dinamiche della famiglia Mossbacher nella prima stagione, ambientata alle Hawaii. Nicole e Mark, inizialmente distanti, avevano ritrovato un equilibrio coniugale dopo tensioni e incomprensioni. Il giovane Quinn, invece, aveva progressivamente abbandonato la dipendenza dai videogiochi, scoprendo un rapporto più autentico con la natura e con se stesso.
Olivia, al contrario, incarnava una forma di disillusione generazionale: abituata ai comfort e ai privilegi, si distingueva per un atteggiamento freddo e critico, spesso tagliente. La possibilità di rivederla in un nuovo resort europeo apre interrogativi narrativi ancora tutti da esplorare, ma le potenzialità restano ampie, coerentemente con la filosofia della serie.
Approfondimento
The White Lotus 4, Steve Coogan e Caleb Jonte Edwards entrano nel cast
Nuovi volti e nuova destinazione: rotta su Saint-Tropez
La quarta stagione porterà gli spettatori in Francia, segnando un ritorno in Europa dopo le esperienze tra Hawaii, Sicilia e Thailandia. La località scelta è Saint-Tropez, scenario iconico del turismo di lusso, perfettamente in linea con l’estetica e le atmosfere della serie.
Il cast annunciato include Helena Bonham Carter e Chris Messina, oltre a Marissa Long, Alexander Ludwig, AJ Michalka, Steve Coogan e Caleb Jonte Edwards. Personaggi in larga parte inediti, chiamati a confrontarsi con nuovi conflitti personali e professionali durante una vacanza esclusiva.
In questo quadro, il possibile ritorno di Olivia Mossbacher resta, almeno per ora, un’ipotesi sospesa tra ambizione creativa e realtà produttiva. Ma la storia di The White Lotus ha dimostrato che i legami con il passato possono riemergere nei modi più inattesi, trasformando ogni nuova destinazione in un terreno fertile per vecchi e nuovi drammi...
Approfondimento
Sydney Sweeney, il talento che Hollywood fatica a leggere
©Webphoto
"The White Lotus", arriva la terza stagione: chi c'è nel cast. FOTO
Il nuovo capitolo della serie creata da Mike White esce lunedì 17 febbraio su Sky e in streaming su NOW, in esclusiva e in contemporanea con gli Stati Uniti. Questa volta a fare da sfondo alle travagliate e misteriose vicende di un gruppo di ricchi vacanzieri è un resort di lusso della Thailandia