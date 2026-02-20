L’attrice Ari Graynor e l’attore esordiente Dylan Ennis sono entrati nel cast dell’attesissima quarta stagione della serie tv HBO The White Lotus , ambientato in un’immaginaria catena di alberghi di lusso. Entrambi raggiungeranno il nuovo set in Costa Azzurra, nel Sud della Francia. Il cast include anche altri attori già confermati, rispettivamente Alexander Ludwig (Vikings), AJ Michalka (The Goldbergs), il candidato a due premi Oscar Steve Coogan (Philomena), l’esordiente Caleb Jonte Edwards, la candidata a due premi Oscar e cinque Emmy Awards Helena Bonham Carter (The Crown), Chris Messina (Based on a True Story) e Sandra Bernhard (American Horror Story), che reciteranno tutti i ruoli non ancora precisati. Come riporta Deadline, Dylan Ennis, 20 anni, potrebbe interpretare un locale per via delle sue origini franco-giamaicane, mentre Ari Graynor, 42 anni, potrebbe fare coppia con il personaggio interpretato Chris Messina. Creato. Scritto e diretto da Mike White, il dramedy antologico vincitore di un Emmy Award ruoterà nella quarta stagione attorno alle vicende di un gruppo di ospiti e di dipendenti del White Lotus nell’arco di una settimana. Dopo le precedenti storie ambientate alle Hawaii, in Sicilia e in Tailandia, la nuova location sarà Saint-Tropez e, nello specifico, un hotel di lusso che avrà le fattezze dello Château de La Messardière . Parte delle riprese si svolgeranno poi in altre località della Costa Azzurra e a Parigi. Nel frattempo, il casting è ancora in corso.

LE CURIOSITÀ SULLE DUE NEW ENTRY

Nata il 27 aprile 1983 a Boston, l’attrice Ari Graynor ha debuttato nel mondo del cinema nel film Mystic River (2006) di Clint Eastwood e con protagonista Sean Penn. Ha poi recitato nella pellicola Game 6 (2006) con Michael Keaton e nella serie tv Fringe con Joshua Jackson. Ha recentemente interpretato l’avvocato difensore Leslie Abramson nella serie tv Netflix Monsters: La storia di Lyle ed Erik Menendez di Ryan Murphy, ha recitato negli show I’m Dying Up Here e Surface – Mistero dagli abissi e ha avuto un ruolo ricorrente nella serie tv drammatica sportiva Winning Time – L’ascesa della dinastia dei Lakers. Dylan Ennis, invece, si è appena laureato alla London Academy of Music and Dramatic Art e debutterà nella serie tv Pierre. Come si legge sul sito dell’agenzia di talenti Bespoke, ha recitato in opere come Il Tartuffo, Amleto e Gli ultimi giorni di Giuda Iscariota e ha preso parte a uno spot pubblicitario per Google Project Astra. L’attore parla fluentemente inglese e francese ed è molto abile con gli accenti, inclusi il cockney [la parlata degli abitanti dei quartieri popolari di Londra, ndr], il londinese, il sudamericano, l’americano standard, il francese l’accento Multicultural London English. Ha inoltre “una voce brillante e vivace, che sa facilmente infondere autorevolezza quando necessario”, così da renderlo “particolarmente adatto alla lettura di personaggi e narrazioni”. La sua presenza nella quarta stagione della serie tv The White Lotus potrebbe rappresentare una svolta decisiva per la sua carriera. In passato, lo show aveva già fatto emergere giovani talenti, come i volti ormai noti della seconda stagione Leo Woodall (presto nella miniserie Vladimir con Rachel Weisz) e Haley Lu Richardson.