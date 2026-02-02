Vladimir, trama e cast della nuova serie con Leo Woodall che mescola dramma e passioneSerie TV SHANE MAHOOD/Netflix
Introduzione
Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) prosegue nel proporre narrazioni stratificate e psicologicamente dense, tra le quali spicca una delle novità più attese: Vladimir.
Si tratta di una nuova miniserie in arrivo sulla piattaforma in Italia a partire dal 5 marzo 2026. Il progetto, composto da 8 episodi, nasce dall’adattamento dell’omonimo romanzo di Julia May Jonas e si colloca nel solco dei drama passionali ambientati in contesti accademici.
La storia prende forma all’interno di un campus universitario, scenario che diventa il terreno ideale per raccontare dinamiche di potere, desiderio e instabilità emotiva.
Scopriamo di seguito tutto quello che bisogna sapere su Vladimir, dalla trama al cast. Nel frattempo, potete guardare il trailer ufficiale della serie televisiva nel video che trovate in alto, nella clip posta in testa a questo articolo.
Quello che devi sapere
Un nuovo dramma psicologico firmato Netflix
Con Vladimir, Netflix presenta una miniserie che si propone di indagare il desiderio in tutte le sue declinazioni, spingendosi oltre i confini della narrazione sentimentale tradizionale.
Al centro del racconto si impone un’atmosfera carica di tensione emotiva, nella quale attrazione, autorità e una sottile ossessione finiscono per intrecciarsi, rendendo sempre più labile il confine tra ciò che è reale e ciò che nasce dalla fantasia.
La figura di Vladimir, personaggio enigmatico interpretato da Leo Woodall, diventa il fulcro attorno a cui ruota l’intera vicenda, catalizzando emozioni e squilibri.
Trama: desiderio, controllo e perdita di equilibrio
La trama della serie tv Vladimir segue una docente universitaria di grande esperienza che attraversa una fase di crisi profonda, sia sul piano professionale sia su quello personale. La sua esistenza, fino a quel momento regolata e apparentemente stabile, viene improvvisamente scossa dall’arrivo di Vladimir, nuovo collega affascinante e difficile da decifrare.
Quella che inizialmente sembra una semplice intesa intellettuale si trasforma gradualmente in un legame sempre più invasivo. Nel corso degli 8 episodi, ciascuno della durata di circa 30 minuti, la protagonista è costretta a confrontarsi con desideri a lungo repressi e con una perdita di controllo, mentale e fisica, che diventa progressivamente evidente.
La narrazione mette in scena il modo in cui una fascinazione può evolvere in fissazione, fino a diventare destabilizzante e potenzialmente pericolosa. In questo senso, Vladimir non si limita a raccontare una relazione, ma scava nelle fantasie e nelle pulsioni più profonde, richiamando atmosfere che ricordano, per stile e intensità, 50 sfumature di grigio. C'è da notare come le serie ambientate negli istituti scolastici e universitari stiano riscuotendo un successo sempre maggiore, come dimostra anche questo progetto.
Temi e visione narrativa
Il cuore tematico della miniserie Vladimir emerge con chiarezza nelle parole di Rachel Weisz, che offre una chiave di lettura diretta del racconto: “La serie esplora temi legati al desiderio, all'ossessione, alla sessualità, alla lussuria. Si addentra anche nel mondo delle politiche di genere nei campus e nella cancel culture. C'è sicuramente commedia e dramma. È malizioso e un buon cocktail di toni per esplorare argomenti e questioni molto seri. La sua fantasia riguarda il potere del desiderio: la sensazione corroborante, stimolante, ispiratrice e rivitalizzante che prova dalla sua ossessione per Vlad. Si tratta di tornare in vita in un certo modo dopo essere rimasta inattiva per un po' di tempo”.
La serie, dunque, si muove su un equilibrio complesso di registri, alternando introspezione psicologica e tensione narrativa.
Cast: Leo Woodall al centro della scena
Il ruolo di Vladimir segna una tappa rilevante nel percorso artistico di Leo Woodall, attore britannico nato nel 1996 che negli ultimi anni si è affermato come uno dei volti più interessanti della sua generazione.
Dopo gli esordi in produzioni televisive britanniche, la sua popolarità è cresciuta grazie a progetti di respiro internazionale. Tra questi spiccano la seconda stagione di The White Lotus, che ha messo in luce la sua capacità di costruire personaggi complessi, e One Day, fondamentale per consolidare la sua attitudine a interpretare ruoli emotivamente intensi.
In Vladimir, il personaggio da lui interpretato si presenta come colto, sicuro di sé, magnetico e al tempo stesso schivo. È proprio questa ambiguità a renderlo determinante nell’equilibrio emotivo della storia.
Accanto a Leo Woodall, il cast comprende Rachel Weisz, che oltre a interpretare la protagonista ricopre anche il ruolo di produttrice esecutiva della serie. John Slattery interpreta il marito della protagonista, figura centrale per comprendere le dinamiche familiari e le fratture emotive che attraversano il personaggio principale. Jessica Henwick contribuisce invece a delineare il contesto professionale del campus universitario, completando un quadro corale che sostiene l’intensità del racconto.
Produzione, promozione e attesa
Vladimir arriva su Netflix in un momento in cui la piattaforma continua a puntare su storie articolate e psicologicamente complesse. L’attenzione mediatica attorno alla serie è alimentata anche dalla presenza del cast, spesso protagonista - come è ovvio che sia - di eventi promozionali.
Intorno a Leo Woodall si concentra un interesse crescente, alimentato anche dall'hype per i ruoli futuri, come il quarto film della saga di Bridget Jones.