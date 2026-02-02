La trama della serie tv Vladimir segue una docente universitaria di grande esperienza che attraversa una fase di crisi profonda, sia sul piano professionale sia su quello personale. La sua esistenza, fino a quel momento regolata e apparentemente stabile, viene improvvisamente scossa dall’arrivo di Vladimir, nuovo collega affascinante e difficile da decifrare.

Quella che inizialmente sembra una semplice intesa intellettuale si trasforma gradualmente in un legame sempre più invasivo. Nel corso degli 8 episodi, ciascuno della durata di circa 30 minuti, la protagonista è costretta a confrontarsi con desideri a lungo repressi e con una perdita di controllo, mentale e fisica, che diventa progressivamente evidente.

La narrazione mette in scena il modo in cui una fascinazione può evolvere in fissazione, fino a diventare destabilizzante e potenzialmente pericolosa. In questo senso, Vladimir non si limita a raccontare una relazione, ma scava nelle fantasie e nelle pulsioni più profonde, richiamando atmosfere che ricordano, per stile e intensità, 50 sfumature di grigio. C'è da notare come le serie ambientate negli istituti scolastici e universitari stiano riscuotendo un successo sempre maggiore, come dimostra anche questo progetto.