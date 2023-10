11/12 ©Webphoto

OSCAR - Mystic River è stato nominato per sei premi alla 76esima edizione degli Oscar: miglior film, regia (Eastwood), sceneggiatura non originale (Halgeland), attore protagonista (Penn), attore non protagonista (Robbins), attrice non protagonista (Marcia Gay Harden). Sean Penn e Tim Robbins hanno vinto nelle rispettive categorie, facendo doppietta dei riconoscimenti per gli attori: è stata la prima volta che è accaduto dai tempi di Ben Hur nel 1959 e si dovrà aspettare Dallas Buyers Club (2013) perché riaccadesse

