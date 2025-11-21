The White Lotus 4, al via casting della nuova stagione in Francia

I nuovi dettagli sulla produzione arrivano da HBO. I nomi uficiali del nuovo cast potrebbero arrivare con l'inizio delle riprese programmate in Costa Azzurra per il 2026

Mike White è al lavoro su The White Lotus 4, stagione confermata ad inizio anno, prima del debutto televisivo del terzo ciclo di episodi, e la produzione sta entrando sempre più nel vivo, stando alle informazioni condivise da Casey Bloys, capo di HBO ed HBO Max Content, alla recente presentazioni dei progetti dell'azienda a New York.

Bloys non ha potuto dire molto a proposito della serie antologica, dal momento che il progetto ora è in fase di pre-produzione, ma il suo creatore, che è anche sceneggiatore e regista, è attivissimo anche sotto il profilo della ricerca dei nuovi interpreti, operazione non da poco, al momento che la fortuna dello show è legata anche al gruppo esplosivo di interpreti.

"Mike sta scrivendo e sta iniziando il processo di casting”, ha detto Bloys alla stampa. “È molto, molto presto quindi non ho nomi o cose del genere ma sta iniziando”, ha confermato.

Mike White al lavoro su scrittura e location scouting Non ci sono ancora date ufficiali per l'uscita di The White Lotus 4 ma la serie è ormai in fase di pre-pruduzione, col creatore, Mike White, attivo in Europa, precisamente nel Sud della Francia, alla ricerca di location e volti per dare corpo alla nuova storia, ovvero, un nuovo caso di omicidio in una cornice vacanziera lussuosa e ultra desiderabile.

Dal mese di settembre i media di settore statunitensi hanno parlato di ampie possibilità di un'ambientazione per la quarta stagione dello show in Francia, ipotesi convalidate da alcune dichiarazioni di Parker Posey e Jason Isaacs agli Emmy Awards 2025.

Lo show abbandonerà, almeno per il prossimo ciclo di episodi, le ambientzioni esotiche che hanno fatto da sfondo alla prima e anche alla terza stagione, girata in Thailandia.

La nuova storia si alimenterà del fascino della Costa Azzurra e l'hotel di lusso che ospiterà i protagonisti vacanzieri potrebbbe essere a Nizza - anche se non è chiaro ancora quale sarà, dal momento che la produzione non ha più un accordo con le strutture a marchio Four Season. Deadline cita l'Hotel Negresco tra le strutture lussuose e affacciate sul Mediterraneo in linea con gli standard estetici di The White Lotus.

I casting iniziano adesso e i primi nomi potrebbero essere annunciati già in primavera, quando si presume che aprirà il set.