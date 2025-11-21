The White Lotus 4, al via casting della nuova stagione in Francia

The White Lotus 4, iniziano i casting della nuova stagione che sarà ambientata in FranciaSerie TV
I nuovi dettagli sulla produzione arrivano da HBO. I nomi uficiali del nuovo cast potrebbero arrivare con l'inizio delle riprese programmate in Costa Azzurra per il 2026
Mike White è al lavoro su The White Lotus 4, stagione confermata ad inizio anno, prima del debutto televisivo del terzo ciclo di episodi, e la produzione sta entrando sempre più nel vivo, stando alle informazioni condivise da Casey Bloys, capo di HBO ed HBO Max Content, alla recente presentazioni dei progetti dell'azienda a New York.
Bloys non ha potuto dire molto a proposito della serie antologica, dal momento che il progetto ora è in fase di pre-produzione, ma il suo creatore, che è anche sceneggiatore e regista, è attivissimo anche sotto il profilo della ricerca dei nuovi interpreti, operazione non da poco, al momento che la fortuna dello show è legata anche al gruppo esplosivo di interpreti.
"Mike sta scrivendo e sta iniziando il processo di casting”, ha detto Bloys alla stampa. “È molto, molto presto quindi non ho nomi o cose del genere ma sta iniziando”, ha confermato.
Mike White al lavoro su scrittura e location scouting
Non ci sono ancora date ufficiali per l'uscita di The White Lotus 4 ma la serie è ormai in fase di pre-pruduzione, col creatore, Mike White, attivo in Europa, precisamente nel Sud della Francia, alla ricerca di location e volti per dare corpo alla nuova storia, ovvero, un nuovo caso di omicidio in una cornice vacanziera lussuosa e ultra desiderabile.
Dal mese di settembre i media di settore statunitensi hanno parlato di ampie possibilità di un'ambientazione per la quarta stagione dello show in Francia, ipotesi convalidate da alcune dichiarazioni di Parker Posey e Jason Isaacs agli Emmy Awards 2025.
Lo show abbandonerà, almeno per il prossimo ciclo di episodi, le ambientzioni esotiche che hanno fatto da sfondo alla prima e anche alla terza stagione, girata in Thailandia.
La nuova storia si alimenterà del fascino della Costa Azzurra e l'hotel di lusso che ospiterà i protagonisti vacanzieri potrebbbe essere a Nizza - anche se non è chiaro ancora quale sarà, dal momento che la produzione non ha più un accordo con le strutture a marchio Four Season. Deadline cita l'Hotel Negresco tra le strutture lussuose e affacciate sul Mediterraneo in linea con gli standard estetici di The White Lotus.
I casting iniziano adesso e i primi nomi potrebbero essere annunciati già in primavera, quando si presume che aprirà il set.
Il cast stellare, punto di forza dello show
The White Lotus ha fatto del suo cast stellare, composto da volti noti di Hollywood ed esordienti brillanti, uno dei suoi maggiori punti di forza.
Complici le atmosfere da thriller e una sceneggiatura ricca di dialoghi che collocano il titolo tra le black comedy più intelligenti degli ultimi anni, la serie ha ricevuto un numero incredibile di candidature ai maggiori premi, molte delle quali riservate ai singoli membri del cast.
Il cast dello show, che è stato premiato collettivamente agli Screen Actors Guild Awards nel 2023, ha beneficiato negli anni della presenza di star che grazie ai rispettivi personaggi hanno fatto breccia nei cuori del pubblico.
Tra questi si segnalano l'italiana Sabrina Impacciatore e la statunitense Jennifer Coolidge.
La terza stagione ha fatto emergere Patrick Schwarzenegger e Aimee Lou Wood mentre si sono distinti Walton Goggins e Sam Rockwell, quest'ultimo strepitosa guest star.
