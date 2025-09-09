Patrick Schwarzennegger e Abby Champion si sono sposati

L'attore di The White Lotus e la modella statunitense hanno detto "Sì, lo voglio" sabato 6 settembre. Alla cerimonia privata, che si è svolta sul lago, nell'Idaho, presenti alcuni volti del cast della iconica serie televisiva HBO

Patrick Schwarzenegger ed Abby Champion sono diventati marito e moglie. La coppia di star, che stava insieme da dieci anni e aveva annunciato il fidanzamento ufficiale nel 2023, si è sposata lo scorso 6 settembre nell'Idaho, con una cerimonia da sogno a cui hanno preso parte, come è logico, molti amici e parenti celebri.

L'attore, star del cast di The White Lotus 3, e la modella statunitense erano pronti alle nozze da diverso tempo ma l'evento era stato rimandato proprio a causa degli impegni di lavoro di lui, coinvolto con le riprese della serie HBO che in Italia è trasmessa in esclusiva da Sky e su Now.

Cerimonia da sogno con ospiti vip Patrick Schwarzenegger e Abby Champion hanno coronato il loro sogno d'amore lo scorso sabato. La notizia dell'avvenuto matrimonio e i dettagli delle nozze sono stati diffusi dalla stampa a stelle e strisce che ha anche pubblicato anche alcuni scatti rubati alla festa di nozze privata che si è tenuta al Gozzer Ranch Country Club, sulle sponde del Lago Coeur d’Alene nel Nord dell'Idaho, una località cara alla coppia.

Gli sposi hanno scelto look nuziali eleganti. Lei, splendida con un dress senza maniche dal top liscio e minimale, col velo fissato sulla testa, tra i capelli semiraccolti; lui con lo smoking con la giacca candida, la camicia e il papillon coordinati, e i pantaloni neri. Le damigelle indossavano, invece, abiti giallo chiaro.

La cerimonia raffinata a cui non è mancato un tocco country chic, è stata preceduta dall'arrivo dei due innamorati in barca.

In prima fila c'erano, naturalmente i genitori di lui, papà Arnold e mamma Maria Shriver, la sorella Katherine col marito Chris Pratt. Assente, secondo TMZ, il fratellastro Joseph Beana.

Nozze da sogno, tra star dello schermo ed esponenti dell'alta società (la mamma dello sposo è una Kennedy da parte di madre, la famiglia della sposa ha molte proprietà in Alabama).

Volto di spicco nel parterre di ospiti vip, Jason Isaac (che in The White Lotus 3 interpretava il padre del personaggio di Schwarzenegger). Tra gli invitati anche Rob Lowe.

Il Sì a quasi due anni dal fidanzamento Patrick Schwarzenegger e Abby Champion, rispettivamente 31 e 28 anni, si frequentano dal 2015 ma solo nel 2016 hanno inziato a condividere sui loro profili social i primi scatti insieme.

Da allora, sono stati visti molte volte in pubblico, anche ospiti degli eventi più prestigiosi del settore, inclusi i party post Academy Awards e le sfilate delle fashion week internazionali.

Vista la professione di lei, i due hanno condiviso diversi lavori nel campo della moda. Nel 2019 hanno posato insieme per Calvin Klein. Lo scorso anno, dopo l'annuncio del fidanzamento (avvenuto a dicembre del 2023, i cui dettagli sono stati diffusi dai diretti interessati via social), i due innamorati hanno posato per SKIMS, il brand di underwear di Kim Kardashian.

La campagna spingeva sul tema delle nozze che, in effetti, sono arrivate non molti mesi dopo. Nessuno dei due ha ancora condiviso scatti della cerimonia online.