Disponibile il trailer di Peaky Blinders: The Immortal Man, il film diretto da Tom Harper e scritto da Steven Knight con Cillian Murphy di nuovo Tommy Shelby. Ambientato nella Birmingham della Seconda guerra mondiale, arriverà su Netflix il 20 marzo. Nel cast Rebecca Ferguson, Tim Roth, Barry Keoghan e Stephen Graham. Colonna sonora in uscita il 6 marzo con Nick Cave, Fontaines D.C. e nuove versioni di “Red Right Hand”.

Peaky Blinders: The Immortal Man, il trailer del film Netflix

Tommy Shelby non sa restare morto.

O meglio: non sa restare lontano dal proprio destino.

Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) ha diffuso il primo trailer ufficiale di Peaky Blinders: The Immortal Man, il film che riporta sullo schermo la saga creata da Steven Knight, diventata negli anni una delle epopee televisive più riconoscibili del nostro tempo. Dietro la macchina da presa torna Tom Harper, già regista della serie, mentre Cillian Murphy riprende il ruolo che lo ha trasformato in icona pop contemporanea.

L’uscita è fissata per il 20 marzo.

Il ritorno di Tommy Shelby

La storia si sposta nella Birmingham del 1940, in piena Seconda guerra mondiale.

Tommy è in esilio volontario, ma la guerra — come i conti in sospeso — ha la cattiva abitudine di venire a cercarti.

Costretto a tornare, Shelby dovrà affrontare una resa dei conti definitiva: familiare, politica e soprattutto interiore. Non è più soltanto il capo dei Peaky Blinders. È un uomo che deve decidere se preservare la propria eredità o distruggerla.

Il trailer insiste proprio su questo: meno gangster story, più tragedia storica.

Il mito diventa memoria.

Il cast

Accanto a Cillian Murphy troviamo un ensemble che sembra costruito per ampliare l’universo della serie verso il cinema:

Rebecca Ferguson

Tim Roth

Sophie Rundle

Barry Keoghan

Stephen Graham

Ned Dennehy

Packy Lee

Ian Peck

Jay Lycurgo

Una combinazione che mescola volti storici e nuovi ingressi, suggerendo un passaggio generazionale dentro la saga.

Una guerra anche musicale

La musica è sempre stata la vera arma segreta di Peaky Blinders, e il film lo conferma.

La colonna sonora uscirà il 6 marzo e includerà 36 tracce, con cinque inediti. Tornano i compositori storici Antony Genn e Martin Slattery, ma entrano nuove voci della scena contemporanea:

Grian Chatten (Fontaines D.C.)

Amy Taylor (Amyl & the Sniffers)

Accanto ai nuovi brani compaiono anche artisti simbolo dell’identità sonora della serie: Nick Cave, Fontaines D.C., Lankum e McLusky.

Tra i momenti più attesi c’è una nuova versione di Red Right Hand, canzone ormai inseparabile dall’immaginario dei Shelby, insieme alla collaborazione tra Chatten e Lankum in Hunting The Wren (The Immortal Man version) e a due reinterpretazioni dei Massive Attack.

Non una semplice soundtrack: un manifesto.

Il passaggio dalla serie al cinema

Il film non appare come uno spin-off né come un epilogo nostalgico.

Dal trailer emerge piuttosto la volontà di trasformare Peaky Blinders in qualcosa di più vicino a un racconto storico epico: la criminalità diventa il mezzo per parlare della nascita dell’Europa moderna.

La serie raccontava l’ascesa.

Il film sembra raccontare il prezzo.

E Tommy Shelby — che ha sempre controllato tutto — ora combatte contro qualcosa di incontrollabile: il tempo.