Primavera Sound 2024, il programma del festival di Barcellona

Primavera Sound 2024, la guida

Tutto pronto per la ventiduesima edizione del Primavera Sound, l’evento che mescola pop, rock e tantissimi altri generi musicali per un pubblico di centinaia di migliaia di persone. L’ultimo weekend di maggio Barcellona ospiterà amanti della musica provenienti da ogni parte del mondo per cinque giorni indimenticabili.

Primavera Sound 2024, quando si svolge

Il festival avrà inizio mercoledì 29 maggio con la giornata inaugurale che vedrà headliner i Phoenix, il gruppo francese salito alla ribalta internazionale con If I Ever Feel Better e affermatosi successivamente come una delle realtà più innovative della scena indie. Il Primavera Sound proseguirà nei giorni successivi fino alla chiusura in programma domenica 2 giugno.

Primavera Sound 2024, dove si svolge

Il festival avrà luogo al Parc del Fòrum. Presenti numerosi palchi sui quali si alterneranno gli artisti nel corso delle varie giornate.