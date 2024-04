Jim Kerr live al Forum con la febbre: "Milano, mi hai fatto piangere"

"una delle migliori notti della mia vita"

"Ieri ho passato tutta la giornata a letto e, se avessi seguito le indicazioni del medico, avrei trascorso anche ieri sera a letto", spiega Kerr, già acciaccato anche nelle precedenti date francesi di Nantes, Parigi e Clermont Ferrand, "con difficoltà a respirare a causa di un'infezione a entrambi i polmoni e una serie di sintomi che mi hanno portato una sensazione di debolezza mai conosciuta prima. Sapevo che la mia voce, faticando a parlare per soli 10 minuti, non ce l'avrebbe fatta. Ma è stata una delle migliori notti della mia vita. Non capita spesso di vedere sia me che Charlie (Burchill) con le lacrime agli occhi. Cresciuto a Glasgow in una generazione e un quartiere che hanno insegnato ai ragazzi fin dalla più tenera età che non dovevano mai piangere in pubblico. Beh, ieri sera in tanti modi è stata una di quelle notti eccezionalmente rare!". In poco più di un'ora e mezza di concerto, durante il quale Kerr ha più volte accennato ai problemi di voce, i Simple Minds - tornati in Italia dopo il brillante tour 2022 che si era concluso all'Arena di Verona - hanno elettrizzato il pubblico ripercorrendo le pagine più celebri della loro carriera, con oltre 60 milioni di album venduti, da Sanctify Yourself a Mandela day, da Belfast child a Don't you forget about me e Someone somewhere in summertime, da Glittering prize all'unico bis con Alive and kicking, oltre a finestre riservate alla trascinante batterista Cherisse Osei, con il gruppo dal 2017, e alla vocalist Sarah Brown. I Simple Minds sono attesi nuovamente in Italia da fine giugno, a Roma, Bari, Senigallia e Mantova.