La possibile scaletta del concerto dei Simple Minds a Milano

La scaletta

La scaletta del concerto dei Simple Minds a Milano non è stata ufficializzata, ma è probabile che replichi le setlist precedenti. Queste le canzoni suonate lo scorso 5 aprile in Belgio:

Waterfront

I Travel

Premonition

Sweat in Bullet

This Fear of Gods

Let There Be Love

She’s a River

Once Upon a Time

Glittering Prize

Promised You a Miracle

New Gold Dream (81-82-83-84)

Drum solo

Belfast Child

Someone Somewhere in Summertime

Don’t You (Forget About Me)