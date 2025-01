Coez, nuovo singolo Mal di te: "Dopo Volare, ora ho i piedi per terra"

Il brano, che segna il ritorno del cantautore dopo "Volare”, anticipa il suo prossimo album in uscita in primavera. A quattro anni di distanza dal suo ultimo disco da solista e a due dal progetto con Frah Quintale, “Love Bars”, l’artista ha presentato il suo brano in anteprima a Deejay Chiama Italia, ospite di Linus e Nicola Savino. Il singolo e il relativo videoclip saranno disponibili da oggi, venerdì 17 gennaio, aprendo un nuovo capitolo nella carriera del musicista. Ecco le parole e il significato del pezzo

Questa nuova opera segna un nuovo inizio per Coez, il quale durante l’intervista a Deejay Chiama Italia ha raccontato il percorso che lo ha portato a scrivere Mal di te, descrivendolo come una sorta di ritorno alla realtà dopo l’atmosfera "sospesa" che aveva caratterizzato il disco precedente. Con Volare, infatti, Coez aveva esplorato sonorità più eteree e testi complessi, riflettendo uno stato d’animo incerto. Ora, con Mal di te, si dichiara più consapevole, con i piedi per terra e pronto a riscoprire le radici del suo cantautorato.

Coez è tornato: il cantautore, al secolo Silvano Albanese, ha presentato il nuovo singolo Mal di te. Il brano, che segna il ritorno del cantautore dopo il disco Volare, anticipa il suo prossimo album, in uscita in primavera (come lo stesso videoclip della canzone uscita oggi attesta, guardare il video in fondo a questo articolo per credere...).

Questo periodo ha anche alimentato riflessioni sul suo stile musicale, diviso tra il cantautorato e il rap, due anime che Coez cerca sempre di bilanciare. L’artista ha precisato: “Sono figlio dei cantautori però anche la cosa del rap non mi sono mai sentito di rinnegarla. Ogni tanto penso che in qualche disco esca la parte più con un tiro italiano e a volte invece gioco più sui sound rap. La differenza la fa il modo in cui si intende un cantautore e il modo in cui si intende un rapper o un trapper”.

Parlando del tour condiviso con Frah Quintale, l’artista ha descritto l’esperienza come meno faticosa rispetto ai concerti da solista, grazie alla condivisione del palco e alla combinazione delle rispettive hit. “In due anni ho scritto tantissimo, sono stato in giro con Frah Quintale e abbiamo fatto un tour nel quale mi sono divertito tantissimo. Molto meno pesante dei tour da soli perché comunque canti la metà e hai il doppio delle hit. Perché oltre a Love Bars io portavo le mie hit e lui le sue, quindi c’era questo karaoke gigante dall’inizio alla fine”, ha raccontato a Linus e Nicola Savino.

E Sanremo?

Nonostante la popolarità crescente, Coez non ha ancora calcato il palco del Festival di Sanremo come concorrente. Durante l’intervista a Radio Deejay, il musicista ha spiegato di aver ricevuto e fatto proposte, ma di non aver mai sentito che fosse il momento giusto. Per lui, è fondamentale mantenere un approccio a lungo termine nella sua carriera, senza cedere alle pressioni di dover apparire necessariamente in contesti come i talent show o il Festival.

“Io mi sono sia proposto sia ho ricevuto proposte ma non era il momento. Adesso avevo un’altra necessità che era quella di fare un album. Ho un pensiero su Sanremo. Faccio sempre un grandissimo in bocca al lupo a chi ci va, soprattutto ai più giovani, perché comunque ci vuole tanto coraggio per andare su quel palco. Però ci vuole coraggio anche a non andarci, a scegliere comunque di fare un lavoro magari un po’ più a lungo raggio. Ecco non vorrei che passasse il messaggio che magari Sanremo e i talent sono l’unica strada”, ha spiegato Coez.