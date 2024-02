Coez e Frah Quintale hanno annunciato il tour estivo

I biglietti per il tour estivo di Coez e Frah Quintale possono essere acquistati da giovedì 1 febbraio alle 14.00 su vivoconcerti.com. E, a partire da martedì 6 febbraio alle 11.00, anche nei punti vendita autorizzati.

I fan di Coez e Frah Quintale non devono aspettare troppo, per rivedere i loro idoli da vivo. L'estate 2024 li vedrà di nuovo protagonisti col Lovebars Summer 2024 , prodotto da Vivo Concerti.

Un'amicizia fraterna

All'inizio di gennaio, Coez e Frah Quintale si sono raccontati a Cosmopolitan. Hanno raccontato di quanto bello sia lavorare insieme: tutto è più divertente, ma anche meno faticoso. Perché gli occhi addosso non ce li ha più il singolo, e ogni tanto si può tirare il fiato. Frah Quintale considera Coez un fratello maggiore, Coez considera Frah Quintale un fratello minore (ma "più intelligente"). Si danno sicurezza l'un l'altro, si compensano, si completano, si regalano tranquillità. E guardano entrambi al passato con un po' di nostalgia. Guardano ai tempi in cui i soldi non erano così importanti, e crederci era un po' più difficile. Ora, dai palchi che calcano, regalano l'emozione di un osgno che si è realizzato. Con la speranza che, chi esce dai loro concerti, cammini "a un metro da terra".