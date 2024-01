La strana coppia porta l'alta marea nei palazzetti. Coez e Frah Quintale debuttano al PalaUnical di Mantova con il loro Lovebars Tour 2024 e si capisce fin dall'inizio, dopo una intro che prevede la title track dell'album e Terra bruciata , che sarà una serata di sentimenti forti. Pubblico giovane (parecchi sono con i genitori, altre mamme e papà attendono fuori dal palazzetto) e devoto in quanto la maggior parte delle canzoni, sia nel repertorio comune legato al progetto Lovebars , sia nei due ricchi medley individuali, le conosce a memoria e le canta come si recita una poesia, con uno spirito di condivisione quasi liturgico. Il videowall riporta la scritta Lovebars su due livelli e le singole lettere diventano immagini che mostrano i due artisti e i componenti del gruppo che li accompagna: "Le band sono divise a metà ma ci vogliamo tutto bene. La prima parte è dedicata a Lovebars", dicono Coez e Frah Quintale la musica si accende. Missili entusiasma e il pubblico si scatena e il mood non cambia con Come nelle canzoni . "Cercate di volervi bene e di volere bene alle persone giuste. Questo il significato di Lovebars per il resto fate i bravi", dicono i due artisti e poi parte Se esiste un dio . Sulla parola "volare" le braccia oscillano come dovessero davvero decollare. Vetri fumè è ritmata da flash che accecano, un continuum sempre più potente fino a un finale siderale.

È il momento dei due medley individuali e comincia Coez che si presenta con Le luci della città. Arriva la prima fiaccolata di cellulari perché “non hai niente che non va". Una scarica elettrica introduce Wu Tang e ripartono i flash, sembra un altro concerto, distorto e distopico. Il suono è perfetto e c'è un motivo e lo spiega Coez: "Abbiamo una nuova tecnologia sopra la testa, il nostro è il primo progetto live che aumenta la definizione del suono. È una nostra scommessa, ci abbiamo investito sul sentire meglio, abbiamo cinque canali e il futuro va in questa direzione". La tua canzone chiude il medley di Coez e riappare sul palco Frah Quintale. Chiudono insieme La tua canzone dopodiché Frah Quintale ci introduce nel suo mondo con Sempre bene. Chiede a Mantova di saltare su Lambada e poi urla "facciamo un po’ di rime con 64 Bar". Ormai è una festa, Frah Quintale coglie l'entusiasmo del pubblico e chiede: "Volete un classicone? È Colpa del vino!". Le braccia sono alzate al cielo, come se tutti dovessero spiccare il volo. Per cantare Nei treni della notte si siede sul palco e chiede al pubblico di illuminare la sala con i suoi cellulari e sembra una stellata estiva. Intanto ritorna Coez. È arrivato il momento del rap: "Lo avete sentito il disco?", chiedono prima di fare sussultare con Era già scritto. Il palco non è infinito ma loro lo usano tutto e non è scontato. Presentano la band e salutano con Aspettative. Ma la festa non è ancora finita, prima dei saluti definitivi arrivano cinque canzoni che sono cinque magie: È sempre bello, 8 miliardi di persone, La musica non c'è, Si Ah e Alta Marea. Che è quella emotiva che ci portiamo a casa.