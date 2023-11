Matthew Perry, l'ultimo addio di Matt LeBlanc sui social

L'attore che interpretava Joey in Friends rompe il suo silenzio a oltre due settimane dalla morte del collega. Con un commosso e commovente messaggio pieno d'affetto

Sono passate più di due settimane dalla tragica scomparsa di Matthew Perry, l’attore reso celebre soprattutto dal ruolo di Chandler Bing in Friends, ma il dolore di colleghi e amici ancora non si placa. Così, il 14 novembre, è toccato a Matt LeBlanc ricordare il collega di set sui social. Oltre due settimane dopo la scomparsa, segno chiaro di quanto sia stato difficile e sia ancora difficile elaborare il lutto per chi ha condiviso una parte importantissima della sua vita con Matthew Perry. Il messaggio di LeBlanc “Matthew, è col cuore pesante che ti dico addio – ha scritto LeBlanc sul suo profilo Instagram condividendo una serie di immagini dal set di Friends che lo vedevano accanto a Perry – Il tempo che abbiamo passato insieme è stato sinceramente tra i periodi preferiti della mia vita. È stato un onore condividere il palco con te e chiamarti amico. Sorriderò sempre quando ti penserò e non ti dimenticherò mai. Mai. Spalanca le tue ali e vola, fratello, sei finalmente libero. Tanto amore. E immagino che stia tenendo da parte i 20 dollari che mi devi”.

Il lutto del cast di Friends Il cast di Friends aveva già rilasciato una nota congiunta qualche giorno dopo la notizia della scomparsa di Perry: “Siamo completamente devastati dalla perdita di Matthew. Eravamo più che semplici compagni di cast. Siamo una famiglia”, avevano scritto in una dichiarazione concessa a People Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc e David Schwimmer. “C’è così tanto da dire, ma in questo momento ci prenderemo un momento per elaborare il lutto e questa perdita. Col tempo diremo di più, come e quando potremo. Ora, i nostri pensieri e il nostro amore sono con la famiglia di Matty, i suoi amici e tutti coloro che lo hanno amato in tutto il mondo”.

IL DOLORE DI JENNIFER ANISTON E COURTNEY COX Secondo persone a lei vicine, Jennifer Aniston avrebbe preso molto male la notizia della morte di Perry, finendo per chiudersi nel silenzio per giorni. Amici di Courtney Cox hanno rivelato che anche l’attrice che nella sitcom interpreta il ruolo di Monica, storica fidanzata di Chandler, ha sofferto tantissimo per la scomparsa del collega.