Hollywood, cosa dice l’accordo che ha chiuso lo sciopero degli attori

Cinema

L’industria dello spettacolo americano è paralizzata: lo sciopero degli attori contro gli studios di Hollywood pesa sul settore, ma non piega le star. In tre settimane, infatti, i volti più famosi del cinema hanno raccolto 15 milioni di dollari per aiutare i colleghi in difficoltà. Da George Clooney a Meryl Streep, ecco chi ha fatto le donazioni