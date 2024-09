Fast Friends, in arrivo il game show per i 30 anni di Friends

Girato all’interno di The Friends Experience: The One in New York City, un’attrazione con 18 stanze piene di nostalgia, incoronerà tra curiosità, puzzle e sfide la squadra di fan più sfegatata di sempre

Nell'universo di Friends arriva una novità. Per celebrare i 30 anni della serie tv, debutterà su Max il game show Fast Friends, una sfida in quattro episodi grazie alla quale i fan rivivranno le iconiche scene della sitcom. Girato all’interno di The Friends Experience: The One in New York City, un’attrazione unica con 18 stanze piene di nostalgia, il game show permetterà ai concorrenti di esplorare gli indimenticabili set della serie, dall’appartamento di Rachel e Monica, al monolocale di Joey e Chandler, fino al café Central Perk. Tra curiosità, puzzle e giochi, “manterranno il fiato sospeso anche i più sfegatati fan di Friends”, si legge nel comunicato stampa. Alla fine della gara, la squadra vincitrice sarà proclamata la più grande fan della sitcom. Le riprese di Fast Friends inizieranno nel mese di ottobre, ma non è stata ancora annunciata una data di uscita. Oltre a New York, la Friends Experience ha una sede permanente a Londra e aprirà presto anche a Las Vegas. L’attrazione ha già visitato 25 città in otto paesi, con ulteriori location in arrivo.