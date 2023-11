"Ragazzi, questa è stata una ferita profonda... dover dire addio al nostro Matty è stata una folle ondata di emozioni che non ho mai sperimentato prima ". In un post su Instagram, Jennifer Aniston ha ricordato Matthew Perry , l'amico e collega della serie tv Friends scomparso il 28 ottobre all'età di 54 anni. "Tutti noi sperimentiamo la perdita ad un certo punto delle nostre vite. Perdita della vita o perdita dell'amore. Essere in grado di vivere davvero questo dolore ti permette di sentire meglio i momenti di gioia e di gratitudine per aver amato qualcuno così profondamente. E noi Matty lo abbiamo amato profondamente. Era una parte integrante del nostro DNA ". Nello show cult l'attrice ha interpretato Rachel Green, mentre Perry ha rivestito i panni di Chandler Bing. "Eravamo sempre noi 6. Questa è stata una famiglia che si è scelta e che ha cambiato per sempre il corso di chi eravamo e di quale sarebbe stato il nostro percorso . Matty sapeva che amava far ridere la gente. Come ha detto lui stesso, se non avesse sentito la "risata" avrebbe pensato che sarebbe morto. La sua vita dipendeva letteralmente da questo. E lui è riuscito a fare proprio questo. Ci ha fatto ridere tutti. E ridere forte ". Aniston ha condiviso una gioiosa foto insieme scattata in bianco e nero sul set durante la lettura del copione. "Nelle ultime due settimane ho riletto i nostri messaggi. Ridere, piangere e poi ridere ancora. Li terrò per sempre. Un giorno ho trovato un messaggio che mi ha inviato dal nulla. Dice tutto", ha concluso l'attrice, che ha pubblicato anche una conversazione tra lei e Perry. L'attore le aveva inviato proprio la foto precedente, e le aveva scritto: "Farti ridere ha reso la mia giornata perfetta. Ha dato un senso alla mia giornata". Aniston aveva risposto: "Il primo di migliaia di momenti".

Subito dopo la morte di Perry, il cast di Friends aveva espresso il proprio cordoglio in un comunicato congiunto . Ieri anche David Schwimmer , interprete di Ross Geller , ha condiviso un saluto individuale: " Matty, grazie per dieci incredibili anni di risate e creatività . Non dimenticherò mai il tuo impeccabile tempismo comico. Potevi prendere una battuta di dialogo e piegarla a tuo piacimento, ottenendo qualcosa di così originale e inaspettatamente divertente da stupire ancora oggi. Avevi cuore. Con il quale sei stato generoso e che hai condiviso con noi, in modo che potessimo creare una famiglia anche se partivamo come sei estranei". La didascalia che accompagna uno scatto insieme sul set prosegue: "Questa foto appartiene a uno dei miei momenti preferiti con te. Ora mi fa sorridere e piangere allo stesso tempo. Ti immagino lassù, da qualche parte, con lo stesso vestito bianco, le mani in tasca, mentre ti guardi intorno... Potrebbero esserci altre nuvole?".

L'OMAGGIO DI LISA KUDROW, LA PHOEBE DELLA SERIE TV

Anche Lisa Kudrow, interprete di Phoebe Buffay in Friends, ha condiviso un tributo in memoria di Perry. "Una volta girato l'episodio pilota, Friends Like Us, è stato scelto e immediatamente, siamo stati tra le presentazioni della Nbc. Mi hai suggerito di giocare a poker e l'hai reso così divertente mentre iniziavamo a conoscerci. Grazie per questo. Grazie per avermi fatta ridere così tanto per ogni cosa che hai detto, che i miei muscoli si sono indolenziti e le lacrime mi sono scese sul viso ogni giorno. Grazie per aver aperto il tuo cuore in una relazione a sei che richiedeva dei compromessi. E molte "chiacchiere". Grazie per esserti presentato al lavoro quando non stavi bene e per essere stato sempre brillante. Grazie per i migliori dieci anni che una persona possa vivere. Grazie per esserti fidato di me. Grazie per tutto ciò che ho imparato sulla grazia e sull'amore attraverso la tua conoscenza. Grazie per il tempo che ho trascorso con te, Matthew".