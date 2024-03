Matthew Perry, il testamento: 1 milione di dollari a famiglia (ed ex)

Il testamento del compianto interprete di Chandler Bing della sitcom Friends è stato aperto. A più di quattro mesi dalla morte del divo americano, scomparso all'età di 54 anni, sono emersi dettagli sul suo lascito. L’attore ha lasciato più di un milione di dollari ai genitori, alla sorellastra e all’ex fidanzata Rachel Dunn. Come trust testamentario, Perry ha creato l'“Alvy Singer Living Trust", citando il personaggio di Woody Allen in "Io e Annie"

È stato aperto il testamento di Matthew Perry, il compianto interprete di Chandler Bing della sitcom Friends.

A più di quattro mesi dalla morte del divo americano, scomparso all'età di 54 anni, sono emersi dettagli sul suo lascito.

Il documento nomina gli esecutori della sua successione e un trust testamentario da un milione di dollari.

Secondo una presentazione legale ottenuta dal magazine americano People, il testamento indica che la maggior parte dei beni del defunto attore sarà collocata in un trust che ha un legame iconico con Hollywood. Il documento, creato da Perry nel 2009, specifica infatti che il divo voleva lasciare i suoi oggetti nel cosiddetto “Alvy Singer Living Trust", un nome che apparentemente ricalca il personaggio interpretato da Woody Allen nel film Io e Annie (titolo originale: Annie Hall).

Suo padre John Perry e sua madre Suzanne Morrison sono stati nominati beneficiari del trust. La sorellastra Caitlin Morrison e l’ex fidanzata dell’attore, Rachel Dunn, sono anche loro elencate come beneficiarie.

Perry ha anche indicato nel testamento che eventuali figli non avrebbero avuto accesso alla sua eredità, ma comunque l’attore - per quello che ne sappiamo - non ha mai avuto prole.

I documenti legali di cui People è entrata in possesso indicano anche che Perry aveva oltre 1 milione di dollari di proprietà personali al momento della sua morte (che i suoi esecutori - Lisa Ferguson e Robin Ruzan - hanno già inserito nel trust).

Ruzan, che è l’ex moglie di Mike Myers, è stata la produttrice esecutiva del game show Celebrity Liar in cui Perry è apparso nel 2010.