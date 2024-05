Matthew Perry, aperta un'indagine sulla morte dell'attore di Friends

L'attore è morto per iperstimolazione cardiovascolare e depressione respiratoria, in conseguenza dell'assunzione di ketamina. Ora, un'indagine intende fare chiarezza sull'origine della droga

Perry, che stava lavorando ad un progetto autobiografico , era stato sottoposto a terapia con infusione di ketamina per depressione e ansia prima dell'overdose . Il rapporto tossicologico recitava: “Secondo gli alti livelli di ketamina riscontrati nei suoi campioni di sangue post-mortem, i principali effetti letali sarebbero dovuti sia all ’iperstimolazione cardiovascolare che alla depressione respiratoria ”.

Matthew Perry è morto sabato 28 ottobre 2023 , all'età di 54 anni. Quando le autorità arrivarono nella sua casa di Los Angeles, intorno alle 16:00, lo trovarono privo di sensi nella sua vasca idromassaggio. Sebbene i primi soccorritori siano stati chiamati per arresto cardiaco , il rapporto tossicologico dell'ufficio del medico legale della contea di Los Angeles ha successivamente rivelato che l'attore è morto a causa degli " effetti acuti della ketamina ". Gli investigatori stanno ora cercando di decifrare dove Perry ha preso la droga , e come gran parte di essa sia entrata nel suo sistema.

La perdita di Matthew Perry

La morte della star di Friends ha scioccato il mondo, e molti sono gli ex colleghi che gli hanno reso omaggio. “Siamo tutti così completamente devastati dalla perdita di Matthew. Eravamo più che semplici compagni di cast. Siamo una famiglia", hanno scritto Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc e David Schwimmer in un dichiarazione congiunta dopo la sua morte. "C'è così tanto da dire, ma in questo momento ci prenderemo un momento per piangere ed elaborare questa perdita insondabile".