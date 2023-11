Matthew Perry stava pensando al progetto semi-autobiografico Mattman

McKay ha raccontato di aver discusso con Matthew Perry , scomparso il 28 ottobre scorso, poco prima della sua morte. Al centro della conversazione, un progetto interessante, dal titolo provvisorio di Mattman. "Riguarda questo ragazzo, che riconoscerai. Il suo nome è Matt, è molto famoso e ha circa 50 anni. La sua vita è un po' un disastro. Si è perso. All'improvviso un lontano parente muore e gli lascia due miliardi di dollari, che lui decide di usare per diventare un supereroe ": questa l'idea della star di Friends , presentata al regista con cui aveva lavorato in Don't look up. Perry si immaginava nel ruolo principale, il che aveva senso dati i parallelismi tra il personaggio e la vita dell'attore. Tuttavia, non sapeva se la storia si prestasse meglio a un film o a una serie TV.

A svelarlo è stato Adam McKay, regista della serie Anchorman e di film come La grande scommessa, nel corso di un'intervista The Hollywood Reporter.

La reazione del regista

Adam McKay non è stato immediatamente colpito dall'idea di Matthew Perry, ma ci ha letto il suo sogno. "Quando ascolti l'idea di un film, è come se qualcuno ti raccontasse il suo sogno. Ovviamente c'è sempre un significato dietro. E quando ho sentito quell'idea, ho pensato che fosse interessante ciò che Matthew aveva in mente". Il regista gli propose dunque qualcosa di più concreto: un film su un ragazzo incredibilmente popolare, che cade vittima della dipendenza. Ciò che McKay reputava interessante era piuttosto la dicotomia tra Matthew Perry in Friends e Matthew Perry uomo: le gente era solita guardarlo sotto lo sguardo allegro e scanzonato della sit-com, ma la sua persona lottava contro le droghe, l'alcol e un dolore vero. "Sarebbe stato incredibile: avrebbe davvero potuto influenzare la vita della gente". Il mondo è cambiato, del resto: dieci anni fa la gente avrebbe pensato fosse folle, un progetto di questo tipo. Ora le persone sono attentissime alla salute mentale, e le fragilità possono essere portate sullo schermo. Ma Perry non era interessato a questa soluzione alternativa: lui, in scena, voleva portare il suo supereroe.