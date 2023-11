Matthew Perry fece eliminare da Friends la scena in cui tradiva Monica

In un episodio della stagione 5 di Friends, intitolato “Tutti insieme a Las Vegas (1ª parte)”, l’attrice Lisa Cash appare come assistente di volo che incontra Ross (David Schwimmer) e Rachel (Jennifer Aniston). Originariamente, però, l’attrice - come rivelato da lei stessa un’intervista rilasciata a TMZ dedicata all’attore recentemente scomparso - era stata scritturata per un ruolo diverso: quello della donna con cui Chandler avrebbe dovuto tradire Monica. Ma Perry fece sì che il copione venisse modificato

In un episodio della stagione 5 di Friends, intitolato Tutti insieme a Las Vegas (1ª parte), l’attrice Lisa Cash appare come assistente di volo che incontra Ross (David Schwimmer) e Rachel (Jennifer Aniston). Originariamente, però, l’attrice - come ha rivelato lei stessa in un’intervista rilasciata a TMZ dedicata all’attore recentemente scomparso - era stata scritturata per un ruolo diverso: quello della donna con cui Chandler avrebbe dovuto tradire Monica. Ma Matthew Perry fece sì che il copione venisse modificato prima delle riprese.

“Sono arrivata come guest star ed ero super entusiasta”, ha spiegato Lisa Cash ai microfoni di TMZ. “La scena era quella di Chandler e Monica che litigano a Las Vegas perché lei ha pranzato con Richard [che era una sua vecchia fiamma, ndr]. Inizialmente, nel nostro copione, Chandler va nella stanza d’albergo, ordina il servizio in camera e io, come impiegata dell’albergo, glielo porto. Finiamo per parlare, ridere e legare, e Chandler finisce per tradire Monica con il mio personaggio”, spiega Cash.