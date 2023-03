Will Smith alla cerimonia di consegna di un premio dopo gli Oscar 2022

L'attore americano ha tenuto il primo discorso di premiazione di persona da quando si è reso protagonista del violento gesto ai danni del collega Chris Rock durante la notte degli Oscar di un anno fa. Will Smith ha ritirato il Beacon Award agli African American Film Critics Association Awards mercoledì 1° marzo per il film Emancipation, tenendo un breve discorso per l'occasione. Nessun accenno a quanto accaduto alla cerimonia degli Academy Awards del 2022

Will Smith ha tenuto il suo primo discorso di persona durante una cerimonia di premiazione dall'incidente degli Oscar del 2022, quando si rese protagonista del gesto violento ai danni del presentatore di quell'edizione degli Academy Awards, Chris Rock.



L’attore americano - che dallo schiaffo dato al collega durante la notte degli Oscar di un anno fa è stato estromesso da Hollywood - ha accettato il Beacon Award agli African American Film Critics Association Awards, che ha ritirato di persona mercoledì 1° marzo 2023.

La sua co-star del film Emancipation, Charmaine Bingwa, e il cofondatore di AAFCA Gil L. Robertson hanno presentato Smith e Antoine Fuqua, il regista del film.



Dopo un breve discorso di Fuqua, Will Smith è salito sul palco per essere insignito del riconoscimento, occasione durante la quale ha tenuto il seguente discorso: “Voglio ringraziare Gil e AAFCA. Voglio ringraziare tutti voi in questa stanza per aver fatto quello che fate, mantenendo vive le nostre storie. Voglio ringraziare Apple, perché il budget era una cosa (notevole). E poi il budget era (diventato) un'altra cosa (ancora più notevole). E poi il budget era (ancora aumentato). E Apple non si è mai tirata indietro", ha detto Smith. “Era la prima volta che sentivo da uno studio che la storia era più importante di quanto costa realizzarla... Producono iPhone. Possono farlo”.