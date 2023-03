5/16 ©Webphoto

Argentina, 1985 è il primo film che racconta la storia del Processo alla Giunta Militare Argentina (chiamato in spagnolo Juicio a las Juntas). È stato il procedimento legale per punire i governatori militari del regime instauratosi in Argentina dal 1976 al 1983. Il processo si è svolto nel 1985 e ha visto i seguenti governatori militari come imputati: Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera, Roberto Eduardo Viola, Armando Lambruschini, Orlando Ramón Agosti, Omar Graffigna, Leopoldo Galtieri, Jorge Anaya e Basilio Lami Dozo

La notte degli Oscar 2023, in diretta su Sky la 95ª edizione degli Academy Awards