Anche quest’anno Sky Cinema è la casa degli Oscar®, con la cerimonia di premiazione della 95ª edizione degli Academy Awards® in diretta su Sky e in streaming su NOW, domenica 12 marzo. E per celebrare questo attesissimo appuntamento, da sabato 4 a venerdì 17 marzo Sky Cinema Collection (canale 303) diventa Sky Cinema Oscar®, un canale interamente dedicato ai film insigniti con la statuetta più ambita, con oltre cento titoli

Con l’annuncio delle nomination ( QUI TUTTE LE NOMINATION - DOVE VEDERE I FILM CANDIDATI ), entra nel vivo l’attesa per la lunga notte degli Oscar®, che decreterà i migliori film e i migliori artisti dell’anno. E anche quest’anno Sky Cinema è la casa degli Oscar®, con la cerimonia di premiazione della 95ª edizione degli Academy Awards® che sarà in diretta su Sky e in streaming su NOW.

Il conduttore, comico, attore e produttore televisivo amercicano Jimmy Kimmel, per la terza volte presenterà gli Academy Awards. Lo aveva già fatto nel 2017 e nel 2018. Si dice che sia stato scelto perche la ' 89ª edizione della notte degli Oscar sia stata una delle più viste di sempre sia negli Stati Uniti, sia nel resto del mondo, grazie anche al celeberrimo disguido avventuto durante l'annunico del premio miglior film (per un errore nella consegna delle buste venne attribuita la statuetta a La La Land, mentre la statuetta era stata assegnata a Moonlight. Kimmel ha voluto celebrare la sua nomina a Host degl Oscar 2023 con un esilarante video in cui veste i panni di Tom Cruise in Top Gun: Maverick

Reduce dalla sontuosa esibizione avvenuta nel corso Super Bowl 2023 (FOTO) , Rihanna mostrerà ancora una volta tutto i suo talento alla 95.ma edzione degli Academy Awars, cantando Lift Me Up, brano dalla colonna sonora del film Black Panther: Wakanda Forever (film che ha ottenuto 5 nomination:Miglior attrice non protagonista, migliori costumi, miglior trucco, migliori effetti speciali, miglior canzone originale). Al momento gli altri ospiti che che si esibiranno durante notte degli Oscar 2023 sono Diane Warren con il brano Applause dal film Tell it Like a Woman; Lady Gaga (già vincitrice di un Oscar con Shallow nel 2019) con Hold My Hand da Top Gun: Maverick; Naatu Naatu da RRR; David Byrne con This Is a Life da Everything Everywhere All at Once.

Nel corso della cerimonia Oscars Nominee Luncheon Janet Yang, presidente dell’Academy of Motion Picture Arts and Sciences, ha ammesso l'inadeguatezza dell’organizzazione nel gestire l’episodio dello schiaffo sferrato da Will Smith a Chris Rock . Ecco la sua dichiarazione Abbiamo imparato da questo che l’Academy deve essere pienamente trasparente e responsabile nelle sue azioni, e soprattutto in tempi di crisi dovete agire rapidamente, con compassione e con decisione per noi stessi e per la nostra industria. Non dovreste e non potete aspettarvi di meno da noi andando avanti”. Sicché in occasione della notte degli Oscar 2023, è stata istituita una speciale unita di crisi per affrontare imprevisti e inopportuni fuori programma fronte a fuori programma come l'ormai celeberrimo ceffone o le polemiche sulla nomination a sorpresa di Andrea Risenborough per la sua interpretazione nel film To Leslie, di Michael Morris.

Inoltre, per celebrare questo attesissimo appuntamento e accompagnare gli spettatori attraverso il meglio della cinematografia da Oscar®, da sabato 4 a venerdì 17 marzo Sky Cinema Collection (canale 303) diventa Sky Cinema Oscar®, un canale interamente dedicato ai film insigniti con la statuetta più ambita, con oltre cento titoli . Una programmazione che nella notte tra domenica 12 e lunedì 13 marzo , culminerà con la diretta dal Dolby Theatre di Los Angeles degli Academy Awards ®. Infine, su Sky sono disponibili anche alcuni dei film candidati quest’anno: ELVIS , candidato ad otto premi tra cui miglior film, miglior attore protagonista con Austin Butler , miglior montaggio, migliore scenografia, migliore fotografia, migliori costumi, miglior sonoro, miglior trucco e acconciature, già disponibile su Sky Primafila, lunedì 13 marzo alle 21.15 su Sky Cinema Uno (e in seconda serata su Sky Cinema Oscar®) e su NOW; THE BATMAN, già disponibile su Sky e NOW, candidato per i migliori effetti visivi, il miglior sonoro e il miglior trucco e acconciature; LA SIGNORA HARRIS VA A PARIGI, candidato per i migliori costumi, dal 26 gennaio on demand su Sky Primafila .

la programmazione di Sky Cinema Oscar®

approfondimento

Oscar 2023, due italiani in nomination

Per quanto riguarda la programmazione di Sky Cinema Oscar®, sono da non perdere quattro film premiati agli Oscar® 2022: il trionfatore dell’ultima edizione, remake del francese La famiglia Bélier, CODA – I SEGNI DEL CUORE, premiato come miglior film, per il miglior attore non protagonista, e per la sceneggiatura non originale); il biopic con Will Smith sulle sorelle tenniste Venus e Serena Williams, UNA FAMIGLIA VINCENTE – KING RICHARD (premio a Will Smith per il miglior attore protagonista); la pellicola scritta e diretta da Kenneth Branagh BELFAST, premiato per la sceneggiatura originale; e l’adattamento del racconto di Haruki Murakami DRIVE MY CAR, miglior film internazionale.



Tra le altre pellicole premiate con l’Oscar® proposte sul canale, anche successi dell’ultimo decennio come: il capolavoro bellico di Sam Mendes con George MacKay 1917 (premiato per fotografia, effetti speciali, sonoro); il musical di Damien Chazelle con Ryan Gosling ed Emma Stone LA LA LAND , vincitore di sei statuette: regia, attrice protagonista, fotografia, scenografia, colonna sonora, canzone originale; il thriller di Steven Spielberg scritto dai fratelli Coen IL PONTE DELLE SPIE, interpretato da Tom Hanks e Mark Rylance, quest’ultimo premiato come miglior attore non protagonista; il western di Quentin Tarantino con Christoph Waltz, Jamie Foxx e Leonardo DiCaprio DJANGO UNCHAINED, insignito con le statuette per il miglior attore non protagonista e la sceneggiatura originale; l’action post-apocalittico con Tom Hardy e Charlize Theron, diretti da George Miller, MAD MAX: FURY ROAD (premiato per scenografia, montaggio, sonoro, montaggio sonoro, costumi, trucco); il biopic su Alan Turing, interpretato da Benedict Cumberbatch, THE IMITATION GAME , migliore sceneggiatura non originale; e la pellicola di Martin Scorsese con Asa Butterfield e Ben Kingsley HUGO CABRET , che ha ricevuto cinque premi, per scenografia, fotografia, montaggio sonoro, sonoro e effetti speciali.



Non mancheranno poi i film che hanno fatto la storia del cinema e sono entrati nell’immaginario collettivo. Tra questi: VIA COL VENTO, AMARCORD, L’ULTIMO IMPERATORE, CHINATOWN, IL CACCIATORE, THE UNTOUCHABLES - GLI INTOCCABILI, LE RELAZIONI PERICOLOSE, BRAVEHEART - CUORE IMPAVIDO, CASA HOWARD, PULP FICTION, AMERICAN BEAUTY, A BEAUTIFUL MIND, NON È UN PAESE PER VECCHI, IL LABIRINTO DEL FAUNO, E.T. – L’EXTRA-TERRESTRE, SALVATE IL SOLDATO RYAN, e, in occasione del 90° compleanno di Michael Caine, che per questo ruolo ha vinto l’Oscar® come miglior attore non protagonista, LE REGOLE DELLA CASA DEL SIDRO.