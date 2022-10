Halle Bailey è Ariel, il nuovo poster del film La Sirenetta

LE POLEMICHE SOCIAL E LE REAZIONI

La Sirenetta, polemiche sui social per l'Ariel nera di Halle Bailey

Il teaser poster del film arriva dopo il trailer, diffuso lo scorso settembre, che ha collezionato più di 24 milioni di visualizzazioni ma ha anche sollevato polemiche per il colore della pelle dell'attrice protagonista, afroamericana. Il web ha reagito ai commenti razzisti soprattutto su TikTok, dove il trend virale She is like me ha diffuso i video delle entusiaste reazioni delle bambine nere di tutto il mondo alla vista dell'Ariel di Bailey. “Voglio che la bambina che è in me e le bambine esattamente come me che stanno guardando sappiano che sono speciali, e che dovrebbero essere principesse in ogni modo. Non c’è motivo per cui non lo debbano essere. Questa rassicurazione era qualcosa di cui avevo bisogno" ha dichiarato a Variety l'attrice, che ha anche condiviso la solidarietà espressa dai suoi nonni in materia di discriminazione: "È stato stimolante e bello ascoltare le loro parole di incoraggiamento quando mi hanno detto: "Non capisci ciò che stai facendo per noi, per la nostra comunità, per tutte le bambine nere che si rivedranno in te"". Polemiche social a parte, la scelta di Bailey come attrice protagonista era stata fermamente decisa dal regista Rob Marshall già nel 2019, come riportato da The Hollywood Reporter: “Dopo una lunga ricerca, è risultato decisamente chiaro che Halle possieda quella rara combinazione di spirito, cuore, giovinezza, innocenza, e sostanza – oltre a una splendida voce per il canto – tutte qualità intrinseche necessarie per interpretare questo ruolo iconico”.