Death Stranding 2, Luca Marinelli nel videogame di Hideo Kojima

Grande (e gradita) sorpresa per il pubblico italiano: Death Stranding 2 vede Luca Marinelli interpretare, probabilmente, il nuovo Solid Snake. Quel che è certo è che l’attore italiano è tra i protagonisti del videogame di Hideo Kojima, di cui potete guardare le immagini nel primo trailer ufficiale che trovate nel video in fondo a questo articolo.

Il protagonista della serie tv Sky Original M - Il figlio del secolo è il nuovo volto dell’universo di Kojima. L’attesa era altissima tra i fan di Hideo Kojima e del suo enigmatico universo videoludico, ma il primo trailer ufficiale di Death Stranding 2: On the Beach ha riservato una sorpresa inaspettata per il pubblico italiano. Oltre ai già noti volti di Hollywood, tra cui Nicolas Winding Refn e Guillermo del Toro, nel cast compare anche il divo nostrano.

Il videogame, descritto come un’esperienza che mescola fantascienza, avventura e riflessione filosofica, uscirà ufficialmente il 26 giugno 2025 e promette di spingere ancora oltre i confini della narrazione videoludica.

Un cast stellare, da Marinelli a Elle Fanning

Dunque uno degli attori più talentuosi e versatili del cinema italiano arricchisce un cast stellare per un viaggio oltre il confine della realtà.

L'anteprima del gioco, presentata durante il prestigioso SXSW Conference & Festivals, ha svelato il ritorno di alcuni personaggi iconici del primo Death Stranding, affiancati da nuove figure di spicco. Oltre a Marinelli, il trailer ha mostrato la presenza di George Miller, Fatih Akin, Elle Fanning e Shioli Kutsuna, confermando ancora una volta la natura profondamente cinematografica dell'opera di Kojima. Nel cast di questo secondo capitolo, tornano tra gli interpreti Norman Reduus e Léa Seydoux.

Luca Marinelli tra cinema d'autore e videogiochi cult Non è un caso che Hideo Kojima abbia voluto Luca Marinelli nel suo nuovo progetto. Il visionario autore giapponese, noto per essere un grande appassionato di cinema, ha dichiarato di aver scoperto l'attore romano grazie alle sue recenti interpretazioni internazionali. "Luca Marinelli ha catturato la mia attenzione di recente", ha affermato Kojima. "L'ho visto in The Old Guard, poi ho recuperato Martin Eden e Lo chiamavano Jeeg Robot, dove ha dato vita a un villain straordinario." Marinelli, che negli ultimi anni ha saputo alternare blockbuster e film d'autore, ha dimostrato una versatilità eccezionale, convincendo pubblico e critica con interpretazioni intense e sfaccettate. Non stupisce, quindi, che Kojima lo abbia voluto nel suo cast stellare, considerandolo una futura star del panorama internazionale.

Un possibile omaggio a Solid Snake? L'interpretazione di Luca Marinelli in Death Stranding 2 è avvolta nel mistero, ma alcuni dettagli del trailer hanno scatenato la curiosità dei fan. L'attore, infatti, appare con una bandana sulla fronte, un dettaglio che ricorda da vicino l'iconico aspetto di Solid Snake, il leggendario protagonista della saga Metal Gear Solid. Kojima stesso ha scherzato sulla somiglianza, dichiarando: "Se qualcuno gli mettesse una benda sull'occhio e una bandana sulla fronte, sarebbe un perfetto Solid Snake." Questa affermazione ha acceso le speculazioni: il personaggio di Marinelli sarà un omaggio alla saga di Metal Gear? Avrà un ruolo chiave nella trama del gioco? Per ora, tutto rimane avvolto nel mistero, come da tradizione nelle opere di Kojima…