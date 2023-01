The Offering – Nessuna anima è salva, trailer italiano del film horror

È uscito il video che anticipa ciò che vedremo nell'attesissimo film dell'orrore diretto da Oliver Parker. La pellicola si basa sulla sceneggiatura di Hank Hoffman. “Una delle mie precedenti professioni è stata di leggere preghiere per i defunti in un obitorio ebraico, da mezzanotte alle sei del mattino, da solo. Quindi ho molta esperienza in questo campo. Per il tempo che ho trascorso in quell’obitorio, posso dire che esiste un’energia. Una presenza”, ha detto lo sceneggiatore

Condividi

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



È uscito il trailer italiano di The Offering – Nessuna anima è salva, il film horror che arriverà nelle sale dal 23 febbraio.

Si tratta dell’attesissima pellicola dell'orrore diretto da Oliver Parker, basata sulla sceneggiatura di Hank Hoffman. “Una delle mie precedenti professioni è stata di leggere preghiere per i defunti in un obitorio ebraico, da mezzanotte alle sei del mattino, da solo”, ha raccontato lo sceneggiatore. “Quindi ho molta esperienza in questo campo. Per il tempo che ho trascorso in quell’obitorio, posso dire che esiste un’energia. Una presenza”, ha aggiunto.

Esordio alla regia di Oliver Parker, The Offering – Nessuna anima è salva è molto atteso dai fan di quel filone cinematografico che fa dei brividi di paura un corrispettivo dei popcorn.



Potete guardare il trailer italiano del film The Offering – Nessuna anima è salva nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.



Le parole del regista

approfondimento Il cannibalismo diventa molto presente tra film e serie TV. FOTO Quando Oliver Park ha letto per la prima volta la sceneggiatura scritta da Hank Hoffman è rimasto sbalordito dall'incredibile profondità di una storia del genere. Inoltre ha apprezzato particolarmente il fatto che ciascun personaggio avesse una propria storia ben costruita.

“Stavo leggendo un horror classico, mi mancano quei film con cui sono cresciuto e dove il dramma viene prima di tutto e c’è ricchezza nella storia”, ha detto Oliver Park.

Il regista esordiente si è detto anche interessato al fatto che quella sceneggiatura analizzasse come le diverse religioni affrontano il tema della possessione demoniaca. Ha poi aggiunto che per lui è stato molto affascinante calarsi nella cultura dell'ebraismo. A suo avviso la natura ebraica della pellicola caratterizza fortemente questo horror, rendendolo ancora più forte e avvincente. E il fatto che l'entità demoniaca sia caratterizzata da una certa familiarità è ciò che permetterebbe allo spettatore di entrare nella storia, capendola appieno e sentendosi in qualche modo parte di quel nucleo familiare.



La trama del film approfondimento Suspiria, la fiaba horror di Dario Argento raccontata in un libro The Offering – Nessuna anima è salva racconta la storia del figlio di un impresario funebre che torna a casa dal padre ebreo ortodosso perché vuole riconciliarsi con lui.

Il protagonista, il figlio, è sposato con una donna che è in dolce attesa, incinta di lui. Anche lei lo accompagna a riconciliarsi con il papà, suo malgrado. Diciamo "suo malgrado" perché, durante la loro permanenza dall'impresario funebre, l'obitorio di famiglia riceverà il corpo di un misterioso cadavere, che si dice sia stato posseduto da un'antica entità. Questa presenza demoniaca ora vuole impossessarsi del bambino in arrivo...



Potete guardare il trailer italiano del film The Offering – Nessuna anima è salva nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.